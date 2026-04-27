FC Bayern: "Heute muss es "Mr. Kakadu" richten

Stefan Kumberger 27.04.2026 • 23:38 Uhr Vincent Kompany ist für das Spiel des FC Bayern in Paris gesperrt. In die erste Reihe rückt ein Vertrauter, der schon lange an der Seite des Cheftrainers steht.

Als Aaron Danks am Montagmittag den Trainingsplatz an der Säbener Straße betrat, waren deutlich mehr Kameras und Augenpaare auf ihn gerichtet als sonst. Kein Wunder, schließlich ist der Engländer im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) der Chef!

Weil Vincent Kompany gelbgesperrt ist und nicht an die Seitenlinie darf, ersetzt ihn Danks. Eine Entscheidung, die schon früh fiel. Bereits vor zwei Wochen erklärte der Cheftrainer auf SPORT1-Nachfrage, dass schon klar sei, wer den Ersatzmann gibt. Offiziell verraten wollte er es damals aber noch nicht. Mittlerweile herrscht absolute Klarheit: „Danksy“ macht’s.

„Alle im Trainerstab ticken sehr ähnlich – das ist auch sehr gut so. Vincent hat seine Ausstrahlung und alles, was dazugehört. Aber die ganze Kleinarbeit kommt ja auch von den ganzen Kollegen, die im Hintergrund sind“, sagte Sportvorstand Max Eberl kurz vor Abflug nach Paris. Danks sei ein „super-smarter Typ“, der mit „Herz und Seele“ dabei sei.

FC Bayern: Kompany kennt Danks schon jahrelang

Tatsächlich taucht der 42-Jährige schon immer gerne an der Seitenlinie auf – auch emotional. Er ist gefühlt, aber nicht offiziell die Nummer 1 unter den Co-Trainern und für Standards zuständig. Er taucht gerne als Erster im Kabinengang auf, um sich über strittige Schiedsrichterentscheidungen zu informieren. Zudem ist er in der Mannschaft sehr beliebt, Joshua Kimmich spricht in den höchsten Tönen von „Danksy“.

Gut für die Bayern: Kompanys Co und er kennen sich bereits lange und arbeiten beim FC Bayern nicht zum ersten Mal zusammen. Im Jahr 2021 war Danks rund einen Monat lang Assistent von Kompany beim RSC Anderlecht. Bei seinem Wechsel von Burnley nach München im Sommer 2024 war Danks ein absoluter Wunschkandidat des Belgiers.

„Wo ich sitze? Irgendwo im Stadion“, sagte Kompany auf die SPORT1-Nachfrage zu seinem Platz beim Gastspiel in Paris: „Die Abläufe sind klar, bis wann ich etwas machen darf. Aber letztendlich ist es so: Gesperrt ist gesperrt! Es geht darum, dass wir das als Mannschaft lösen. Und das können wir.“ Und über seinen Vertreter: „Danksy hat schon Erfahrung. Und er hat auch eine laute Rolle im Training.“

Danks hatte große Namen als Chefs

Der Mann an Kompanys Seite kann auf einen langen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Seit seiner Jugend tritt er als Trainer auf, arbeitete für englische U-Nationalmannschaften und war sogar als Interimstrainer für Aston Villa tätig. Als Chefs hatte er zudem oft große Namen: Unai Emery, Steven Gerrard, Gareth Southgate, Michael Carrick.

Doch Danks ist nicht „primus inter pares“, eigentlich sind alle Assistenten gleichberechtigt. „Ich habe 100 Prozent Vertrauen in unseren Staff“, erklärte Kompany.

Der Hüter des Kakadus

Übrigens: Danks ist der Hüter des aktuell vielleicht wichtigsten Glücksbringers der Mannschaft. Er kümmert sich um den Porzellan-Kakadu, den Spieler und Trainerstab bei ihrer Meisterfeier 2025 in der legendären „Käfer Schänke“ mitgehen ließen und später vom Wirt geschenkt bekamen.