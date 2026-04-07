Einzelkritik: Bestnote für zwei Bayern - einer verpatzt sie

Stefan Kumberger 07.04.2026 • 23:42 Uhr Der FC Bayern gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1 gegen Real Madrid. Manuel Neuer trumpft auf, Dayot Upamecano verpatzt den guten Eindruck. SPORT1 bewertet die Spieler in der Einzelkritik.

Auch dank einer Galavorstellung von Manuel Neuer feiert der FC Bayern einen großen Sieg in der Champions League. Im Viertelfinal-Hinspiel gewann der deutsche Rekordmeister mit 2:1 gegen Real Madrid.

Während der Torhüter mit mehreren Heldentaten auftrumpft, vermasselt sich Dayot Upamecano nicht nur mit seiner vergebenen Großchance eine Bestnote. SPORT1 bewertet die Spieler des Rekordmeisters in der Einzelkritik.

FC Bayern: Heldentaten von Manuel Neuer

MANUEL NEUER: Rund um die 15. Minute war er mehrmals gefordert, präsentierte sich aber in Höchstform. In dieser Phase kamen die Madrilenen aus diversen Positionen nicht an ihm vorbei. Auch im weiteren Verlauf bissen sich die Königlichen an ihm die Zähne aus. Eine seiner Heldentaten: Die Parade gegen Mbappé in der 65. Minute. Beim Gegentor war er macht- und schuldlos. Eigentlich Wahnsinn, dass Deutschland bei der WM auf diesen Keeper verzichten wird. SPORT1-Note: 1

JOSIP STANISIC: Teilte sich die Rolle des Vinícius-Bewachers mit Upamecano, konnte den Real-Star aber naturgemäß nicht dauerhaft ruhigstellen. Hatte das Glück, dass ihm Upamecano immer tapfer zur Seite stand und aushalf. Hatte gerade in der zweiten Hälfte arg zu kämpfen, blieb aber seriös und standhaft – auch wenn er in der 68. Minute schwindlig gespielt wurde. Eine insgesamt ordentliche Partie des 25-Jährigen unter schwierigen Bedingungen. SPORT1-Note: 3

JONATHAN TAH: Strahlte in der Defensive die nötige Ruhe aus und kam in der ersten Halbzeit ohne jeglichen Patzer aus. Wenn es brenzlig wurde, hatte er obendrein immer eine spielerische Lösung parat. Beim Tor der Madrilenen muss er sich aber vorwerfen lassen, dass er gegen Trent Alexander-Arnold zu spät kam. Der Engländer konnte in Ruhe auf Mbappé spielen, der dann traf. SPORT1-Note: 2

Upamecano wächst zeitweise über sich hinaus – dann kommt ein Aussetzer

DAYOT UPAMECANO: Hätte bereits in der 9. Minute zum Helden werden können, brachte den Ball aus kürzester Distanz allerdings nicht im Tor unter, weil er die Kugel nicht richtig traf. Da merkte man, dass er Verteidiger ist… In der Defensive wuchs der Franzose zeitweise über sich hinaus und machte einen sicheren Eindruck – vor allem, wenn es gegen Vinícius ging. Einen Aussetzer leistete er sich aber dann doch: In der 61. Minute misslang sein Kopfball nach hinten völlig – da hatte er Glück, dass Vinícius vergab. Beim Gegentreffer fand er keine Möglichkeit, Mbappé ausreichend zu stören. Die beiden Szenen verhagelten ihm die Bestnote. SPORT1-Note: 2,5

KONRAD LAIMER (bis 69. Minute): Wagte den ersten Offensivversuch der Bayern und schloss nach 43 Sekunden von der Strafraumkante ab – der Ball ging aber deutlich über das Tor. In der Folge engagiert und mit intensiven Zweikämpfen. Da wandelte er teilweise knapp an der Grenze zur Gelben Karte. Der Österreicher verlegte sich irgendwann auf gutes Verteidiger-Handwerk und war auf Fehlervermeidung aus. In der 69. Minute kam Davies für ihn in die Partie. SPORT1-Note: 3

Glatte 1 für Pavlovic

JOSHUA KIMMICH: Obwohl auf dem Papier als Sechser aufgestellt, tauchte der 31-Jährige auch immer wieder auf der rechten Seite auf. Obendrein waren die bayerischen Freistöße und Eckbälle größtenteils seine Aufgabe, die er gut erfüllte. Unverhofft kam er auch in der Offensive immer wieder in gute Positionen rund um den Strafraum. Seine Wirkung entfaltete der DFB-Kapitän vor allem als Antreiber und ordnende Hand. SPORT1-Note: 2

ALEKSANDAR PAVLOVIC (bis 90.+3): Gerade in der Anfangsphase hatte er viele Ballkontakte und sorgte dafür, dass die Bayern klar überlegen waren. Zwar klappte nicht alles, doch in der Zentrale war er ein wichtiger Faktor. Das zweite Tor der Bayern initiierte der Nationalspieler, indem er konsequent dazwischenging – und das bei einem Anstoß von Real! Nach 51 Minuten bat er seinen Gegenspieler sogar unter Druck zu einem kleinen Tänzchen. Ein sehr guter Auftritt des Nationalspielers. SPORT1-Note: 1

MICHAEL OLISE: Konnte lange Zeit nicht den ganz großen Punch entwickeln und wurde nach 26 Minuten von Kimmich lautstark zur Ordnung gerufen. Hätte kurz darauf Gnabry wunderbar bedienen können, schnalzte den Ball aber zu scharf und halbhoch in die Füße seines Mitspielers, der damit wenig anfangen konnte. Der Franzose wirkte auch selbst nicht zufrieden mit seinem Spiel. Nach der Pause fand er allerdings besser in die Partie und trat quirliger auf – inklusive gefährlicher Abschlüsse. SPORT1-Note: 2,5

Gnabry vergibt Mega-Chance – legt aber auch erstklassig auf

SERGE GNABRY (bis 69.): Vergab in der 27. Minute nach einem Patzer in der Madrider Abwehr die Mega-Chance zur Führung, indem er den Ball nicht an Real-Keeper Lunin vorbeibekam. Beim Tor der Bayern zum 1:0 hatte sein sehenswerter Pass auf Díaz großen Anteil am Erfolg. Über das ganze Spiel hinweg nahm er sich immer wieder mal Kreativpausen, war aber zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. In der 69. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

LUIS DÍAZ (bis 90.+3): Startete durchaus fleißig in die Partie, seine Aktionen verpufften jedoch. Auch so mancher Pass landete beim Gegner. Ausgerechnet kurz nach einem Fehlpass war er es aber, der die Bayern eiskalt mit 1:0 in Führung brachte – stärker als jeder kolumbianische Kaffee. In der zweiten Hälfte fiel er vor allem durch seine Laufstärke auf, die ganz großen Offensivaktionen blieben dagegen aus. In der Nachspielzeit zweimal mit unsauberen Pässen, als Bayern per Konter das dritte Tor hätte machen können. SPORT1-Note: 2

HARRY KANE: Bewegte sich viel, wirkte aber lange nicht ganz auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Der Engländer kam in der Druckphase der Bayern kaum in die gefährlichen Positionen und brachte seine weiten Bälle zuverlässig bei Spielern von Real an. Kane wäre aber nicht Kane, wenn man immer mit ihm rechnen müsste: Sein Treffer 20 Sekunden nach Wiederanpfiff war Extraklasse – auch wenn Courtois den wohl gehalten hätte. Auffällig: An diesem Abend war der Engländer deutlich seltener hinten zu finden als sonst. SPORT1-Note: 2,5

JAMAL MUSIALA (ab 69.): Ersetzte in der 69. Minute Gnabry. Tauchte innerhalb weniger Minuten zweimal vielversprechend im Strafraum der Hausherren auf, wurde aber rechtzeitig gestoppt und vertändelte den Ball. Da war jeweils mehr drin. In der 85. Minute kam ein Schüsschen von der Strafraumkante dazu und zu allem Überfluss holte er sich kurz darauf die Gelbe Karte ab. Es bleibt weiterhin spürbar, dass der 23-Jährige immer noch mit den Folgen seiner schweren Verletzung zu kämpfen hat. Mehr scheint derzeit nicht drin zu sein. SPORT1-Note: 4

ALPHONSO DAVIES (ab 69.): Kam in der 69. Minute für Laimer ins Spiel und musste kurz darauf hinnehmen, dass der Gegentreffer über seine Seite fiel. Sein Start hätte jedenfalls deutlich glücklicher ausfallen können. Trotz der Münchner Führung präsentierte er sich sehr offensiv orientiert – das machte die Wege nach hinten umso weiter. SPORT1-Note: 3,5

Tom Bischof (ab 90.+3): Keine Bewertung