FC Bayern: Neuer kündigt baldige Entscheidung an

David Funk 14.04.2026 • 16:46 Uhr Hütet Manuel Neuer auch in der kommenden Saison das Tor des FC Bayern? Dazu kündigt der Keeper nun eine zeitnahe Entscheidung an.

Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) hat Manuel Neuer einen Einblick in seine Zukunftsgedanken gegeben. Der Torwart des FC Bayern kündigte an, bald eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen.

„Je eher, desto besser. Grundsätzlich mache ich es nicht davon abhängig, wie viele Titel wir einfahren“, sagte Neuer.

Auch deshalb sei eine baldige Entscheidung wahrscheinlich. „Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich glaube nicht, dass das noch allzu lange dauern wird, wo ich mir persönlich ein Herz fasse und eine Entscheidung treffe, und dann wird es Gespräche mit dem Verein geben“, kündigte der fünfmalige Welttorhüter an.

Neuer-Zukunft heiß diskutiert

In den vergangenen Wochen waren Fragen und Gerüchte über die Zukunft des 40-Jährigen aufgrund seines auslaufenden Vertrages und der jüngsten Verletzungen immer höher gekocht. Eine finale Entscheidung steht weiterhin aus.

Die Bayern hatten zuletzt durchblicken lassen, dass sie den Vertrag gerne noch einmal um ein Jahr verlängern würden. Neuer selbst wollte dabei zunächst den Fokus auf seine eigene Gesundheit richten.