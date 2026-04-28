FC Bayern: So verfolgt Vincent Kompany den Kracher bei PSG

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 28.04.2026 • 21:27 Uhr Vincent Kompany fehlt beim CL-Kracher gegen Paris Saint-Germain gesperrt. SPORT1 sichtet den Coach des FC Bayern vor Anpfiff.

Wo sich Kompany unmittelbar vor Anpfiff aufhielt? SPORT1 sichtete den Belgier im Mannschaftsbus der Münchner. Anschließend ging es für den Coach jedoch ins Stadion – genauer gesagt: auf die Haupttribüne. Dort fingen ihn auch die TV-Kameras in der 9. Spielminute ein.

Neuer: „Vincent ist bei uns im Herzen dabei“

„Vincent ist bei uns im Herzen dabei, wir spielen natürlich auch für ihn. Auch, wenn er jetzt sehr wahrscheinlich aus dem Bus heraus schauen wird“, hatte Manuel Neuer vor Anpfiff bei Prime Video gesagt.

Kompany selbst, war sich am Montag noch nicht sicher, wie er das Spiel verfolgen wird. „Wo ich sitze? Irgendwo im Stadion. Vielleicht nicht so weit weg von Ihnen. Aber ich kenne mich in diesem Stadion noch nicht so gut aus, dass ich weiß wo die B-Lösung ist, für einen Trainer, der nicht dabei sein kann“, erwiderte Kompany auf der Pressekonferenz auf SPORT1-Nachfrage.

FC Bayern: Kompany fehlt gesperrt