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"Ich liebe ihn" - Fußball-Legende schwärmt von Olise

Figo schwärmt von Olise: „Ich liebe ihn“

Ex-Real-Star Luís Figo sieht im Münchner Michael Olise einen künftigen Gewinner des Ballon d'Or.
Michael Olise brilliert aktuell für den FC Bayern
Michael Olise brilliert aktuell für den FC Bayern
© IMAGO/osnapix
SID
Ex-Real-Star Luís Figo sieht im Münchner Michael Olise einen künftigen Gewinner des Ballon d'Or.

Der frühere portugiesische Star Luís Figo sieht in Michael Olise vom FC Bayern einen künftigen Weltfußballer. „Ich liebe ihn als Spieler. Wenn er so weitermacht, wird er immer ein Kandidat für den Ballon d’Or sein“, sagte der 53-Jährige bei einer Veranstaltung eines seiner Werbepartner (betfair) vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen seinem Ex-Klub Real Madrid und Olises Münchnern am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Im Hinspiel, das die Bayern in Madrid 2:1 gewannen, habe Olise „fantastisch“ gespielt, meinte Figo, und schwärmte: „Er hat unglaubliche Qualitäten. Er ist momentan als Flügelspieler einzigartig.“

Olise zu Real Madrid?

Wäre der französische Nationalspieler auch einer für die Königlichen? Ja, sagte Figo. „Er hat die Qualität, für jeden Verein der Welt zu spielen – egal ob Real Madrid oder irgendein anderer.“

Seinem Ex-Klub traut er in München eine Aufholjagd zu. Zwar sei der Rückstand „schwer“ wettzumachen, „aber wenn es eine Mannschaft gibt, die die Größe und Qualität besitzt, das zu schaffen, dann ist es Real Madrid“. Der Schlüssel sei es, „Bayerns Offensivstärke standzuhalten“ – also unter anderem Olise zu kontrollieren.

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