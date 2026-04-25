Sorgen um Hakimi vor Bayern-Spiel

SPORT1 25.04.2026 • 21:36 Uhr PSG bangt um Achraf Hakimi. Der Verteidiger musste drei Tage vor dem Bayern-Duell ausgewechselt werden.

Drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern hat Paris Saint-Germain einen Schreckmoment erlebt. Achraf Hakimi verletzte sich beim souveränen 3:0-Erfolg bei SCO Angers.

Hakimi klagte in der 35. Minute nach einem Sprint über muskuläre Beschwerden. Der Rechtsverteidiger spielte zunächst weiter, signalisierte kurz darauf jedoch zur Bank, dass er ausgewechselt werden muss.

Erst zur Pause reagierte Trainer Luis Enrique und nahm den Marokkaner vom Feld. Für Hakimi kam Warren Zaire-Emery ins Spiel.

Champions League: Droht Hakimi für Bayern-Schlager auszufallen?

Wie schlimm die Verletzung des so wichtigen Außenverteidiger ist, ist noch unklar. Dass Hakimi bis zur Pause durchhielt, deutet auf keine allzu schwerwiegende Verletzung hin.