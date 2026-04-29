Hamann zweifelt am FC Bayern: "Ob das reichen kann?"

Felix Kunkel 29.04.2026 • 18:09 Uhr Der FC Bayern ist im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG zum Siegen verdammt. Dietmar Hamann erklärt, wie die Münchner die Partie angehen müssen.

Nach dem spektakulären 4:5 des FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain hat Dietmar Hamann den Münchnern zu einer anderen Herangehensweise geraten.

„Die Bayern müssen versuchen, so einen Schlagabtausch wie am Dienstagabend im Rückspiel am nächsten Mittwoch nicht zuzulassen“, betonte der 52-Jährige in seiner Kolumne für Sky.

Hamann erklärte: „Wenn du gegen PSG ihr Spiel spielst, sind sie offensiv einfach zu stark. Ich glaube, dass die Pariser vorne noch ein Stück besser sind als die Bayern.“

Am Dienstagabend hatten die Pariser dem FCB bei Umschaltsituationen mit den blitzschnellen Angreifern Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia einige Probleme bereitet.

FC Bayern: Hamann hegt leichte Zweifel

„Bayern geht immer vorne drauf, spielt Mann gegen Mann. Sie haben die gesamte Saison so gespielt, ähnlich wie Barcelona. Die Frage ist, ob das zum ganz großen Titel reichen kann?“, merkte Hamann an.

Der frühere Profi der Münchner fuhr fort: „Ich weiß nicht, ob Bayern anders spielen kann. Sie können sich in München nicht zurückziehen und versuchen, auf Konter zu spielen, denn sie müssen im Rückspiel mindestens ein Tor mehr schießen als PSG.“