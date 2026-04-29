Hamann zweifelt am FC Bayern: "Ob das reichen kann?"

Nach dem spektakulären 4:5 des FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain hat Dietmar Hamann den Münchnern zu einer anderen Herangehensweise geraten.
Hamann zweifelt an Bayern
„Die Bayern müssen versuchen, so einen Schlagabtausch wie am Dienstagabend im Rückspiel am nächsten Mittwoch nicht zuzulassen“, betonte der 52-Jährige in seiner Kolumne für Sky.
Hamann erklärte: „Wenn du gegen PSG ihr Spiel spielst, sind sie offensiv einfach zu stark. Ich glaube, dass die Pariser vorne noch ein Stück besser sind als die Bayern.“
Am Dienstagabend hatten die Pariser dem FCB bei Umschaltsituationen mit den blitzschnellen Angreifern Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Khvicha Kvaratskhelia einige Probleme bereitet.
FC Bayern: Hamann hegt leichte Zweifel
„Bayern geht immer vorne drauf, spielt Mann gegen Mann. Sie haben die gesamte Saison so gespielt, ähnlich wie Barcelona. Die Frage ist, ob das zum ganz großen Titel reichen kann?“, merkte Hamann an.
Der frühere Profi der Münchner fuhr fort: „Ich weiß nicht, ob Bayern anders spielen kann. Sie können sich in München nicht zurückziehen und versuchen, auf Konter zu spielen, denn sie müssen im Rückspiel mindestens ein Tor mehr schießen als PSG.“
Durch die beiden Bayern-Tore nach dem 2:5 sei „alles offen“, analysierte Hamann mit Blick auf das Wiedersehen am kommenden Mittwoch (21 Uhr). „Es wird wieder ein sehr interessantes Spiel, aber ich glaube nicht, dass wir wieder neun Tore sehen werden, weil mehr taktiert werden wird.“