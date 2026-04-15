Arsenal glanzlos: "Wen interessiert es, was die Leute denken?"

SPORT1 15.04.2026 • 22:53 Uhr Der FC Arsenal müht sich ins Halbfinale der Champions League. Dort geht es gegen Atlético Madrid.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft Arsenal nun auf Atlético Madrid. Die Londoner stehen trotz des wenig überzeugenden Auftritts zum zweiten Mal in Serie in der Runde der letzten Vier der Königsklasse.

„Ich bin überglücklich. Das war eine wirklich harte Prüfung über zwei Spiele hinweg. Zwei Halbfinale in Folge zu erreichen, ist eine unglaubliche Leistung“, bilanzierte Declan Rice bei TNT Sports.

Für Rice zählt nur das Erreichen des Halbfinales

Auf das überschaubare Niveau des Spiels angesprochen, wurde der Mittelfeldspieler deutlich: „Wir haben gerade das Halbfinale erreicht. Keine Frustration. Wen interessiert es, was die Leute denken?“

Der Engländer schob hinterher: „Man möchte natürlich Tore schießen, aber die Gegner, die hierherkommen, spielen immer im 4-5-1-System. Da sind einfach keine Räume.“

Die Mannschaft von Mikel Arteta spielte zwar druckvoll und bissig, präsentierte sich offensiv aber ideenlos und kam kaum zu echten Torchancen. Das änderte sich auch nach der Einwechslung von Havertz (56.) nicht wirklich.

Die Daily Mail zog vor diesem Hintergrund ein hartes Fazit im Liveticker: „Es war kein schöner Anblick, und die Fans mussten heute Abend die meiste Zeit eine Qual durchstehen, aber jetzt können sie feiern“, hieß es dort.

Sporting liefert Arsenal einen packenden Fight

Mit der Zeit fand Sporting immer besser in die Partie und lieferte dem großen Favoriten dann einen packenden Fight. Doch ein Treffer gelang auch Lissabon nicht mehr.

Und so darf Arsenal trotz einer offensichtlichen Formschwäche weiter vom Double träumen. In der Liga hat der Traditionsklub vor dem Meisterschafts-Showdown gegen Verfolger Manchester City am kommenden Sonntag sechs Punkte Vorsprung – allerdings auch eine Partie mehr absolviert. In der Champions League standen die Gunners das letzte Mal vor 20 Jahren im Endspiel.