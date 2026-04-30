CL: Lothar Matthäus verrät „das größte Plus der Bayern“

Daniel Höhn 30.04.2026 • 20:40 Uhr Lothar Matthäus hat vom 5:4 zwischen PSG und den Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League geschwärmt. Zudem verrät er das „große Plus der Bayern“ für das Rückspiel.

In einer Kolumne für den kicker hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus das 4:5 des FC Bayern bei Paris St. Germain als „eines der besten, vielleicht des besten Champions-League-Spiels der Geschichte“ beschrieben. „Zumal es ein Halbfinale war“, wie er noch herausstellte.

Die Bayern hätten laut Matthäus „sogar noch den Ausgleich schießen können“. „Und“, so der 65-Jährige weiter, „sie wirkten körperlich total überlegen. Das könnte im Rückspiel das größte Plus für sie werden“.

Matthäus: „PSG kam auf dem Zahnfleisch daher“

Matthäus erklärte: „Ich bin mir fast sicher: PSG wird dieses Tempo in der Allianz-Arena nicht über 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten gehen können. Sie stehen defensiv nicht so stabil, kamen am Ende auf dem Zahnfleisch daher.“

Der ehemalige Bayern-Profi ist sich sicher, dass „in einer Verlängerung der körperliche Vorteil (der Bayern; Annahme d. Red) noch mehr zur Geltung käme“.

Zudem sei es „sicher kein Nachteil, dass Vincent Kompany dann wieder an der Seitenline stehen darf und Einfluss nimmt“. In Paris durfte sich der Bayern-Trainer die Partie aufgrund einer Gelbsperre nur von der Tribüne aus ansehen.

Matthäus „gehe davon aus, dass die Bayern ins Finale kommen, sie waren schon am Dienstag das bessere Team“.