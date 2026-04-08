In Unterzahl: Flicks Barcelona unterliegt Atletico

SID 08.04.2026 • 22:55 Uhr Das Team des früheren Bundestrainers steht nach einer Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel vor dem Aus.

Nach einer bitteren Niederlage steht Hansi Flick mit dem FC Barcelona vor dem Aus im Viertelfinale der Champions League. Das Team des früheren Bundestrainers unterlag im eigenen Stadion gegen Atletico Madrid 0:2 (0:1) und braucht im Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) eine Aufholjagd, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Unmittelbar vor der Pause hatte Pau Cubarsí (44.) nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen, den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze verwertete der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (45.) traumhaft zur Führung. In Überzahl erhöhte Alexander Sörloth (70.).

Barcelona hatte die Anfangsphase bestimmt. Marcus Rashford und Superstar Lamine Yamal sorgten immer wieder für Gefahr. In der 18. Minute jubelte Barcelona über die vermeintliche Führung, doch Torschütze Rashford stand beim Zuspiel von Yamal im Abseits. Kurz darauf scheiterte der Engländer an Atleticos Torhüter Juan Musso (30.).

Dann folgte der Schock für Barcelona: Álvarez passte den Ball auf Giuliano Simeone, der von Cubarsí zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Istvan Kovacs zeigte zunächst Gelb, revidierte seine Entscheidung nach Sichtung der Videobilder und schickte den Innenverteidiger vom Platz.