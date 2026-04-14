Joshua Kimmich mit Appell vor Bayern vs. Real: "Wir brauchen euch!"

Heißmacher Joshua Kimmich hat die Anhänger des FC Bayern auf einen großen Champions-League-Abend eingeschworen. „Servus, liebe Fans, jetzt kommen wir langsam in die Phase der Saison, in der es wirklich zählt“, sagte der Vize-Kapitän der Münchner in einem Video, das der deutsche Fußball-Rekordmeister vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Real Madrid am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) im Netz verbreitete.
Kimmich appelliert an Bayern-Fans
Der FC Bayern steht vor dem Mega-Duell mit Real Madrid. Vize-Kapitän Joshua Kimmich stimmt die Fans auf das Duell ein.
„Wir Spieler, ihr Fans – wir träumen doch alle von diesen Spielen“, fuhr Kimmich fort und betonte: „Wir brauchen euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit. Kommt alle in Rot – und dann geben wir Gas zusammen.“
Das wird trotz des 2:1-Polsters aus dem Hinspiel in Madrid auch nötig sein. Die Bayern haben drei der jüngsten vier Heimspiele gegen den Rekordsieger der Champions League verloren. Den bislang letzten Sieg vor eigenem Publikum gab es im April 2012 (2:1), ein Remis wie etwa das 2:2 vor zwei Jahren würde diesmal aber schon zum Halbfinal-Einzug reichen.