Joshua Kimmich mit Appell vor Bayern vs. Real: "Wir brauchen euch!"

SID 14.04.2026 • 11:18 Uhr Der FC Bayern steht vor dem Mega-Duell mit Real Madrid. Vize-Kapitän Joshua Kimmich stimmt die Fans auf das Duell ein.

Heißmacher Joshua Kimmich hat die Anhänger des FC Bayern auf einen großen Champions-League-Abend eingeschworen. „Servus, liebe Fans, jetzt kommen wir langsam in die Phase der Saison, in der es wirklich zählt“, sagte der Vize-Kapitän der Münchner in einem Video, das der deutsche Fußball-Rekordmeister vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Real Madrid am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) im Netz verbreitete.

„Wir Spieler, ihr Fans – wir träumen doch alle von diesen Spielen“, fuhr Kimmich fort und betonte: „Wir brauchen euch! Wir geben alles, wir gehen ans Limit. Kommt alle in Rot – und dann geben wir Gas zusammen.“