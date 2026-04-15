Kimmich nach Real-Drama: Sohn später in die Schule?

SID 15.04.2026 • 23:34 Uhr Joshua Kimmich hofft, dass sein Sohn das Spiel gegen Real schauen durfte. Seine Frau reagiert wenig später bei SPORT1.

Der irre Champions-League-Fight gegen Real Madrid hatte auch Joshua Kimmich mitgenommen.

„Es war sehr viel Drama“, sagte der Anführer von Bayern München nach dem wilden 4:3 (2:3) bei DAZN. Und mit einem Grinsen im Gesicht hoffte Kimmich dann, dass seine Ehefrau Lina zu Hause vor dem Fernseher nicht ganz so streng gewesen ist mit dem Nachwuchs.

„Ich glaube, es hat sich gelohnt, bis zum Ende zu gucken. Ich hoffe, alle Kinder in Deutschland durften ein bisschen länger wach bleiben“, sagte Kimmich nach dem Einzug ins Halbfinale: „Ich hoffe, meine Frau hat meinen Sohn ein bisschen länger schauen lassen“. Und am Donnerstag dürfe er dann vielleicht erst „zur dritten Stunde zur Schule“.

Seine Frau Lina reagiert wenig später auf Kimmichs Wunsch: „Er durfte“, schrieb sie unter einen SPORT1-Post bei Instagram

Auf dem Weg zum ersehnten Titel trifft Bayern nun in der Runde der letzten vier auf Paris Saint-Germain – den amtierenden Champion.