Königliche Zuversicht: "Wir sind Real Madrid"

SID 14.04.2026 • 18:55 Uhr Jude Bellingham spricht von einem "Finale", warnt aber vor dem FC Bayern.

Für Real Madrids Star Jude Bellingham ist das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern ein „Finale“, ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“: Der frühere Dortmunder hat nach einer bislang enttäuschenden Saison noch einmal die enorme Bedeutung des Gigantenduells in München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) für die Königlichen unterstrichen.

Bellingham schwört Real ein

„Wir müssen alles auf dieses Spiel setzen. Wir müssen präsent sein, wir müssen uns zeigen. Wir können uns nicht verstecken“, betonte der Engländer nach dem 1:2 im Bernabeu in der vergangenen Wochen und ergänzte: „Jede Niederlage in der Champions League fühlt sich an wie ein Desaster. Wir haben die Gelegenheit, all die schlechte Dinge der Saison vergessen zu machen. Es ist sehr wichtig für diesen Verein und für alle Spieler. Wir wissen alle Bescheid, was ansteht und worum es morgen geht.“

Die Zuversicht bei Real ist groß, die Partie noch drehen zu können. Seine Stars um Kylian Mbappé oder Vinicius Júnior seien bereit, „Geschichte zu schreiben“, betonte Trainer Álvaro Arbeloa und fügte selbstbewusst an: „Wir glauben alle daran, dass wir die Aufholjagd schaffen. Wir sind Real Madrid. Wir haben super Spieler, alle sind 100 Prozent fit. Ich kann versprechen, dass wir alles für dieses Wappen geben werden.“