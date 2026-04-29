Kompany richtet ungewöhnlichen Appell an Fans des FC Bayern

SPORT1 29.04.2026 • 10:00 Uhr Vincent Kompany schwört die Fans vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain ein. Dennoch richtet der Belgier auch eine eindrückliche Bitte an die Anhänger des FC Bayern.

Neun Tore, Spektakel pur – und trotzdem haderte Vincent Kompany nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain am Dienstagabend. „Es war eine Katastrophe. Auf dem Platz fühlt sich die Emotion anders an“, sagte der Bayern-Coach mit einem Lachen, als er das wilde 4:5 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim Titelverteidiger einordnete.

Von der Tribüne aus habe sich für den gelbgesperrten Trainer alles noch dramatischer angefühlt: „Beim 5:2 haben wir die PSG-Spieler jubeln sehen, das war schwierig. Aber die Mannschaft ist zurückgekommen.“

Dass der deutsche Rekordmeister sich tatsächlich noch einmal erholen konnte und auf ein Tor herankam, könnte vor dem Rückspiel in der Allianz Arena am kommenden Mittwoch entscheidend sein. Kompany hofft dann offenbar auf einen besonderen Heimvorteil und äußerte eine spezielle Bitte an die eigenen Anhänger.

Kompany: „Wir brauchen die Kraft der Allianz Arena“

„Meine einzige Bitte lautet: Wenn jemand ein Ticket gekauft hat und sich am Spieltag unwohl fühlt, gebt es jemandem, der bereit ist alles zu geben“, forderte der Belgier: „Wir wollen 75.000 Menschen, die alles geben. Wir wollen unbedingt gewinnen, und dafür brauchen wir die Unterstützung der Fans. Wir brauchen die Kraft der Allianz Arena, sie ist ein legendärer Ort.“

Auch sportlich peilt Kompany ein klares Ziel an. „Das Finale dieses Spiels findet nächste Woche statt“, urteile er und erklärte mit Blick auf die Leistung im Hinspiel: „Ich erwarte dasselbe, auch wenn ich mir wünsche, dass wir kein Gegentor kassieren.“