Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Macron tippt auf deutliche Niederlage für den FC Bayern

Macron tippt gegen Bayern

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt auf einen recht deutlichen Sieg von PSG gegen den FC Bayern. - obwohl er an sich kein PSG-Fan ist.
Emmanuel Macron empfing PSG nach dem Titel 2025
Emmanuel Macron empfing PSG nach dem Titel 2025
© POOL/SID/THOMAS PADILLA
SID
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt auf einen recht deutlichen Sieg von PSG gegen den FC Bayern. - obwohl er an sich kein PSG-Fan ist.

Zumindest Emmanuel Macron glaubt fest an einen Sieg von Paris Saint-Germain gegen Bayern München am Dienstagabend.

PSG werde das Halbfinal-Hinspiel der Champions League „mit 3:1“ gewinnen, sagte Frankreichs Präsident bei einem Schulbesuch in Andorra wenige Stunden vor der Begegnung in Paris (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Er selbst sei indes Fan von Olympique Marseille, sagte Macron weiter. Beide Klub sind erbitterte Rivalen, doch diesmal machte Macron ganz staatsmännisch eine Ausnahme. „Ich bin OM-Fan. Aber heute Abend spielt PSG, also bin ich für PSG“, sagte er. Anschließend wiederholte er seinen Tipp: „Ich glaube, dass sie 3:1 gewinnen. 3:1!“

PSG? Macron glaubt an Titelverteidigung

Auf die Frage, ob auch ein erneuter PSG-Triumph im Finale möglich sei, reagierte Macron vorsichtig optimistisch. „Sicher sein kann man sich nie. Aber es ist ein tolles Team, ja!“, sagte der aus Amiens stammende 48-Jährige.

Der Präsident nutzte die Gelegenheit zudem für einen kurzen Ausblick auf die WM im Sommer. „Und ich denke, dass wir auch eine großartige französische Nationalmannschaft haben. Ich vertraue Didier Deschamps“, sagte er.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite