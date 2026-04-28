Macron tippt auf deutliche Niederlage für den FC Bayern

Zumindest Emmanuel Macron glaubt fest an einen Sieg von Paris Saint-Germain gegen Bayern München am Dienstagabend.
Macron tippt gegen Bayern
PSG werde das Halbfinal-Hinspiel der Champions League „mit 3:1“ gewinnen, sagte Frankreichs Präsident bei einem Schulbesuch in Andorra wenige Stunden vor der Begegnung in Paris (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
Er selbst sei indes Fan von Olympique Marseille, sagte Macron weiter. Beide Klub sind erbitterte Rivalen, doch diesmal machte Macron ganz staatsmännisch eine Ausnahme. „Ich bin OM-Fan. Aber heute Abend spielt PSG, also bin ich für PSG“, sagte er. Anschließend wiederholte er seinen Tipp: „Ich glaube, dass sie 3:1 gewinnen. 3:1!“
PSG? Macron glaubt an Titelverteidigung
Auf die Frage, ob auch ein erneuter PSG-Triumph im Finale möglich sei, reagierte Macron vorsichtig optimistisch. „Sicher sein kann man sich nie. Aber es ist ein tolles Team, ja!“, sagte der aus Amiens stammende 48-Jährige.
Der Präsident nutzte die Gelegenheit zudem für einen kurzen Ausblick auf die WM im Sommer. „Und ich denke, dass wir auch eine großartige französische Nationalmannschaft haben. Ich vertraue Didier Deschamps“, sagte er.