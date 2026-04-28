Macron tippt auf deutliche Niederlage für den FC Bayern

SID 28.04.2026 • 11:57 Uhr Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt auf einen recht deutlichen Sieg von PSG gegen den FC Bayern. - obwohl er an sich kein PSG-Fan ist.

Zumindest Emmanuel Macron glaubt fest an einen Sieg von Paris Saint-Germain gegen Bayern München am Dienstagabend.

PSG werde das Halbfinal-Hinspiel der Champions League „mit 3:1“ gewinnen, sagte Frankreichs Präsident bei einem Schulbesuch in Andorra wenige Stunden vor der Begegnung in Paris (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Er selbst sei indes Fan von Olympique Marseille, sagte Macron weiter. Beide Klub sind erbitterte Rivalen, doch diesmal machte Macron ganz staatsmännisch eine Ausnahme. „Ich bin OM-Fan. Aber heute Abend spielt PSG, also bin ich für PSG“, sagte er. Anschließend wiederholte er seinen Tipp: „Ich glaube, dass sie 3:1 gewinnen. 3:1!“

PSG? Macron glaubt an Titelverteidigung

Auf die Frage, ob auch ein erneuter PSG-Triumph im Finale möglich sei, reagierte Macron vorsichtig optimistisch. „Sicher sein kann man sich nie. Aber es ist ein tolles Team, ja!“, sagte der aus Amiens stammende 48-Jährige.