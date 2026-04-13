Mahnende Worte: Basler warnt Bayern vor Real

David Funk 13.04.2026 • 20:50 Uhr Trotz des 2:1-Erfolgs des FC Bayern im Champions-League-Hinspiel bei Real Madrid sollte in München jeder gewarnt sein. Das betont Ex-Profi Mario Basler.

In seinem Podcast „Basler ballert“ hat Mario Basler mit Blick auf das anstehende Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid vor den Königlichen gewarnt.

Trotz des „Statements“ der Münchner im Hinspiel sei die Messe noch lange nicht gelesen. „Real ist nie tot. Das ist eine Mannschaft, die braucht eine Aktion – und das Spiel kippt“, betonte der 57-Jährige.

Bayern: Hinspielsieg „kein Ruhekissen“

Wenn am Mittwochabend die Blicke auf die Allianz Arena gerichtet sind, sollten die Bayern laut Basler besser gewarnt sein. Der 2:1-Hinspielsieg sei „kein Ruhekissen“.

Würde der deutsche Rekordmeister auch nur ein bisschen nachlassen, würde Real sofort zuschlagen, so Basler. Er fügte hinzu: „Da musst du im Rückspiel wieder alles raushauen.“ Seine Begründung: „Gegen Real Madrid bist du nie durch. Die sind immer gefährlich, egal wie das Hinspiel ausgegangen ist.“

Einen entsprechenden Beweis liefert dabei ein Blick in die Geschichtsbücher und ins Jahr 2022, als die Königlichen im Champions-League-Halbfinale ein spätes Comeback gegen Manchester City feierten, um sich nach einer 3:4-Hinspielniederlage doch noch für das Finale zu qualifizieren. Dort schlugen sie damals den FC Liverpool mit 1:0.

Diesen Taktik-Rat hat Basler an Kompany

Der Ex-Profi sieht den FCB im Hier und Jetzt dennoch als leichten Favoriten: „Ich sehe Bayern leicht vorne, vielleicht 55 zu 45. Aber das ist kein klarer Vorteil – das ist ein Spiel, das in beide Richtungen gehen kann.“