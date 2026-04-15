Matchwinner Havertz sitzt nur auf der Arsenal-Bank

Felix Kunkel 15.04.2026 • 20:18 Uhr Kai Havertz avanciert im Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting zum Matchwinner des FC Arsenal, sitzt jedoch auch im Rückspiel zunächst nur auf der Bank.

Sein entscheidender Treffer im Hinspiel stellte die Weichen für den FC Arsenal auf das Halbfinale, doch Kai Havertz sitzt im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon (21 Uhr im LIVETICKER) ebenfalls zunächst nur auf der Bank.

Obwohl der deutsche Nationalspieler in der Vorwoche in Portugal als Joker in der Nachspielzeit traf und seinen dritten Treffer in dieser Königsklassen-Saison erzielte, setzt Trainer Mikel Arteta auf andere Spieler. So beginnt Eberechi Eze nach einer Wadenverletzung im zentralen offensiven Mittelfeld.

Ohne Havertz: So spielt der FC Arsenal

Viktor Gyökeres bildet die alleinige Sturmspitze, während auf den Flügeln Noni Madueke und Gabriel Martinelli starten. Declan Rice, der zuletzt das Training verpasst hatte, weshalb Zweifel an einem Einsatz aufgekommen waren, läuft im defensiven Mittelfeld auf.

Die Gunners, die nach dem 1:0-Sieg in Lissabon gute Chancen auf die Vorschlussrunde haben, müssen im Rückspiel gleich auf mehrere Stars verzichten. Wie schon im Hinspiel stehen Bukayo Saka und Jurrien Timber nicht zur Verfügung. Darüber hinaus fallen Kapitän Martin Ödegaard, Riccardo Calafiori und Mikel Merino aus.

Arsenal – Sporting: Die Aufstellungen

Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Rice, Zubimendi – Madueke, Eze, Martinelli – Gyökeres