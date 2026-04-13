Mbappé bei Real wieder im Training

SID 13.04.2026 • 16:00 Uhr Der Stürmerstar ist nach seiner Platzwunde für den Hit in München einsatzfähig.

Einem Einsatz von Stürmerstar Kylian Mbappé für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern steht wohl nichts mehr im Wege. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft absolvierte das letzte Training der Königlichen vor der Abreise nach München am Montag ohne Einschränkungen. Teil zwei des Krachers steigt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena.

Mbappé hatte zuletzt vorsichtshalber mit dem Training ausgesetzt. Im Ligaspiel gegen den FC Girona am vergangenen Freitag hatte er bei einem Ellbogenschlag von Vitor Reis über dem Auge genäht werden müssen. Die Stelle schützte er bei seiner Rückkehr auf den Platz mit einem Pflaster, eine Maske war nicht erforderlich.