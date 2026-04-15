Champions League: Novum in der Real-Aufstellung

SID 15.04.2026 • 21:02 Uhr Trainer Álvaro Arbeloa sorgt für ein Novum in der Königsklasse bei den Königlichen. Der Grund liegt in der Aufstellung begraben.

In seiner langen und erfolgreichen Champions-League-Geschichte hat Real Madrid in München für ein Novum gesorgt.

Der Rekordsieger (15 Titel) startete am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse beim FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) ohne einen Spanier in seiner Startelf.

Champions League: Arbeloa nimmt Veränderungen vor

Beim 1:2 im Hinspiel hatte Trainer Álvaro Arbeloa noch die Spanier Thiago Pitarch, Dean Huijsen und Álvaro Carreras aufgeboten. Die drei Profis saßen aber in der Allianz Arena zunächst auf der Bank. Arbeloa vertraute stattdessen einem internationalem Aufgebot um die Topstars Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Jude Bellingham sowie Nationalspieler Antonio Rüdiger. Als Kapitän führte Fede Valverde aus Uruguay die Königlichen aufs Feld.