Polizeieinsatz gegen Atlético-Fans bei Pyro-Empfang

Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Atlético Madrid und dem FC Arsenal (JETZT im LIVETICKER) standen zahlreiche Anhänger der Gastgeber Spalier, als der Mannschaftsbus am Metropolitano vorfuhr. Dabei machten die Fans massiv Gebrauch von Pyrotechnik.
Polizeieinsatz bei Pyro-Empfang
Fans von Atlético Madrid bereiten ihrem Team vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal einen feurigen Empfang. Doch die Vorfreude wird durch einen Polizeieinsatz getrübt.
Doch die Vorfreude auf die Partie wurde getrübt von einem Polizeieinsatz. Die Marca schrieb von einer „angespannten Stimmung“.
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Polizei setzt offenbar Pfefferspray gegen Atlético-Fans ein
Nachdem der Bus in der Tiefgarage des Stadions verschwunden war, soll es offenbar zu Zusammenstößen zwischen Einsatzkräften und Anhängern gekommen sein.
Dem Bericht zufolge flogen Gegenstände. Die Polizei setzte demnach Pfefferspray gegen die aggressivsten Anhänger ein.
Bei dem Einsatz sollen zwischenzeitlich auch ältere Menschen und Familien mit Kindern, die mit den Vorfällen nichts zu tun hatten, zwischen die Fronten geraten sein.
Wie die englische Sun berichtet, wurden auch berittene Einsatzkräfte von Atlético-Anhängern mit Gegenständen beworfen.