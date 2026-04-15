Pressestimmen: Spanische Presse wütet nach Bayern-Krimi: "Was für eine Ungerechtigkeit"

SPORT1 15.04.2026 • 23:23 Uhr Der FC Bayern München wirft Real Madrid aus der Champions League. Vor allem eine Szene lässt die spanische Presse wüten.

Der FC Bayern München bezwingt Real Madrid ein weiteres Mal und steht im Halbfinale der Champions League. Mitentscheidend für den bayerischen Erfolg ist sicherlich die Gelb-Rote Karte für Eduardo Camavinga (86.).

Der Franzose hatte nach einem Foulspiel den Ball in die Hand genommen und eine schnelle Spielfortsetzung für den FC Bayern verhindert. Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte Camavinga die Gelbe Karte und bemerkte, dass er den Spieler schon acht Minuten zuvor nach einem taktischen Foulspiel verwarnt hatte. Folglich flog der Franzose vom Platz, die spanische Presse tobte. SPORT1 präsentiert die relevanten Pressestimmen aus Europa.

SPANIEN

Marca: „Welch eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird. Real Madrid ist nach München gekommen und hat Bayern, den großen Favoriten auf den Champions-League-Titel, in Bedrängnis gebracht.“

AS: „Ehrenvoller Abschied in München. Monatelang, vielleicht sogar seit über einem Jahr, sah es nicht so aus, aber ja, das war auch das Real Madrid, das Europa seit 70 Jahren wegen seines unerklärlichen Überlebensinstinkts fürchtet. Niemand spielt sich glaubwürdiger tot. Selbst die Erfahrensten, zu denen aus altbekannten Gründen auch Bayern gehört, tappen in seine Falle. In der Allianz Arena brachte es die Deutschen in einem heroischen Spiel an ihre Grenzen, mit einer bisher nie dagewesenen Opferbereitschaft und nach einem Platzverweis für Camavinga, der es verdient hätte, im Beschwerdebuch zu landen.“

Mundo Deportivo: „Real Madrid stand kurz vor einem Wunder, schaffte es aber nicht, und es bleibt abzuwarten, ob dies dazu beitragen kann, die Krise, die das Ausscheiden aus allen Wettbewerben am 15. April mit sich bringt, irgendwie abzumildern.“

Sport: „Bayern lässt Real Madrid mit leeren Händen zurück und raubt ihnen ihren Mythos.“

ENGLAND

BBC: „Was für ein Fußballspiel! War das eine defensive Glanzleistung? Nein, war es nicht. War es unglaublich unterhaltsam? Ja, das war es.“

Guardian: „Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid – ein legendärer Verein – sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt.“

The Sun: „Während die meisten Premier-League-Duelle zu langweiligen Schnarchfesten verkommen sind, bei denen sich alles nur noch um Standardsituationen dreht, war dieses atemberaubende Spitzenspiel das ’schöne Spiel‘ in seiner reinsten Form.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Bayern steht nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale.“

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