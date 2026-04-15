PSG bangt um Star-Duo

Moritz Thienen 15.04.2026 • 21:54 Uhr Paris Saint-Germain steht im Halbfinale der Champions League, muss aber um zwei absolute Leistungsträger zittern.

Hat Paris Saint-Germain den Einzug in das Halbfinale der Champions League teuer bezahlt? Beim 2:0-Erfolg beim FC Liverpool verletzten sich mit Nuno Mendes und Désiré Doué gleich zwei absolute Leistungsträger.

Mendes verließ schon vor der Pause den Platz. Der Portugiese hielt sich den hinteren Oberschenkel. Nach kurzer Behandlungspause kam für ihn Lucas Hernández ins Spiel (38.).

Sorgen muss sich PSG auch um Offensive-Star Doué. Der Franzose landete nach einem Zweikampf mit Dominik Szoboszlai unsanft auf dem Rasen. Der Ungar hatte ihn im Laufduell leicht geschubst. Anschließend verlor Doue das Gleichgewicht und landete auf seinem Knie.

Champions League: Fehlen Mendes und Doue im Halbfinale?

Anders als Mendes kam der Flügelspieler nach seiner Behandlungspause zumindest kurz zurück auf das Spielfeld. Nur kurze Zeit später setzte er sich aber auf den Rasen und wurde für Bradley Barcola ausgewechselt (52.). Doué hatte sich gerade erst von einer Verletzung zurückgekämpft.

Wie schwerwiegend die Verletzung bei Mendes und Doué ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt offen. Paris muss aber definitiv um sein Star-Duo bangen.