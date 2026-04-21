PSG bangt vor Bayern-Spiel um Vitinha

Titelverteidiger Paris Saint-Germain bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München um den Einsatz von Spielgestalter Vitinha. „Wir werden die Situation ruhig und besonnen angehen und abwarten, wie die verletzten Spieler ihr Comeback schaffen. Aber ich weiß es nicht“, sagte Trainer Luis Enrique mit Blick auf einen Einsatz des portugiesischen Fußball-Nationalspielers am kommenden Dienstag.