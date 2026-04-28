PSG-Elfmeter: Für Experte Wagner berechtigt

SID 28.04.2026 • 22:07 Uhr Die Entscheidung gegen den FC Bayern fällt nach Videobeweis, ist aber umstritten.

Das zwischenzeitliche 3:2 von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern im Halbfinale der Champions League hat bei den Münchnern für heftige Proteste gesorgt – für Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner war die Entscheidung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte jedoch nachvollziehbar. „Der linke Arm geht raus und vergrößert die Abwehrfläche. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein strafbares Handspiel, weil die Körperfläche verbreitert wird. Nach diesen Bildern eine korrekte Entscheidung“, sagte Wagner bei Prime Video.

Schiedsrichter Sandro Schärer hatte zunächst weiterspielen lassen, als Alphonso Davies im Strafraum den Ball abwehrte. Nach Videostudium entschied der Schweizer dann aber doch auf Handelfmeter. Ousmane Dembélé ließ sich die Chance nicht nehmen. Davies hatte eine Dembélé-Flanke erst an die Hüfte bekommen, von da war der Ball an die Hand gesprungen. Die vorherige Hüftberührung habe aber, so Wagner, „keine Rolle gespielt“.