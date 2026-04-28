PSG-Kracher: FC Bayern mit Musiala und Davies in der Startelf

SID 28.04.2026 • 19:54 Uhr Musiala beginnt in der Königsklasse erst zum zweiten Mal in dieser Saison, bei Davies ist es sogar die Premiere.

Der FC Bayern geht mit Jamal Musiala und Alphonso Davies in der Startformation in den Halbfinal-Kracher der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Der 23 Jahre alte Musiala ist nach monatelanger Verletzungspause auf dem Weg zu alter Stärke. Auch Davies (25) hatte lange gefehlt.

In der Königsklasse war Musiala in dieser Saison erst viermal zum Einsatz gekommen (zwei Tore, eine Vorlage), dabei nur einmal von Beginn an. Auch in den beiden Viertelfinals gegen Real Madrid war der Nationalspieler eingewechselt worden. Davies hatte bei sechs CL-Einsätzen noch kein einziges Mal in der Startelf gestanden.

Nach der XXL-Rotation in der Liga in Mainz (4:3) bietet der gesperrte Trainer Vincent Kompany im Prinzenpark (21.00 Uhr/Prime Video) seine aktuell vermeintlich stärkste Elf auf. In der Viererkette vor Torwart und Kapitän Manuel Neuer verteidigen Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Davies. Die Doppelsechs bilden Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic. In der Offensive sollen neben Musiala auch Michael Olise und Luis Díaz Torjäger Harry Kane in Szene setzen.

Kompany muss wegen seiner Gelbsperre auf der Tribüne Platz nehmen. Der 40-Jährige wird an der Seitenlinie von seinem ersten Assistenten Aaron Danks vertreten. Der 42 Jahre alte Engländer darf vor und während der Partie keinen Kontakt zu seinem Chef haben.