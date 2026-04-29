PSG ohne Hakimi im Rückspiel gegen Bayern

SID 29.04.2026 • 19:42 Uhr Der Außenverteidiger falle aufgrund einer Oberschenkelverletzung für mehrere Wochen aus, teilte Paris am Mittwoch mit.

Bayern Münchens Champions-League-Halbfinalgegner Paris Saint-Germain muss im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf seinen Außenverteidiger Achraf Hakimi verzichten. Der Marokkaner fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung „mehrere Wochen“ aus. Dies teilte PSG mit. Am Dienstag hatte der deutsche Rekordmeister das Hinspiel in Paris mit 4:5 verloren.