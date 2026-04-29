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PSG ohne Hakimi im Rückspiel gegen Bayern

PSG ohne Hakimi im Rückspiel gegen Bayern

Der Außenverteidiger falle aufgrund einer Oberschenkelverletzung für mehrere Wochen aus, teilte Paris am Mittwoch mit.
Am Boden: Achraf Hakimi
Am Boden: Achraf Hakimi
© picture-alliance/PSNEWZ/SIPA/SID
SID
Der Außenverteidiger falle aufgrund einer Oberschenkelverletzung für mehrere Wochen aus, teilte Paris am Mittwoch mit.

Bayern Münchens Champions-League-Halbfinalgegner Paris Saint-Germain muss im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf seinen Außenverteidiger Achraf Hakimi verzichten. Der Marokkaner fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung „mehrere Wochen“ aus. Dies teilte PSG mit. Am Dienstag hatte der deutsche Rekordmeister das Hinspiel in Paris mit 4:5 verloren.

Hakimi hatte die Verletzung kurz vor Schluss bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer erlitten. Weil PSG nicht mehr wechseln konnte, rückte der Außenverteidiger in den Sturm. Hakimi konnte kaum noch am Spielgeschehen teilnehmen, verteidigen schien aufgrund der Verletzung ausgeschlossen. Für ihn versuchte sich der eingewechselte Offensivspieler Senny Mayulu in der Defensive.

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