PSG-Star zollt Ex-Klub FC Bayern Respekt

SPORT1 29.04.2026 • 14:10 Uhr Lucas Hernández zeigt großen Respekt vor seinem Ex-Klub Bayern München. Trotz des geschrumpften Vorsprungs nach 5:2-Führung lobt der PSG-Star die Leistung seiner Mannschaft.

Als Ousmane Dembélé im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern das 5:2 für Paris Saint-Germain erzielte, war der Jubel groß. Ein großer Schritt in Richtung Finaleinzug schien bereits gegangen. Doch die Münchner verkürzten bis zum Abpfiff auf 4:5 und ließen die Spannung vor dem Wiedersehen am kommenden Mittwoch steigen.

Zumindest bei PSG-Star und Ex-Bayern-Profi Lucas Hernández war trotz des verspielten Polsters kein Frust zu erkennen. „Sind wir frustriert? Nein, überhaupt nicht“, stellte Hernández klar und hatte viel Lob für seinen Ex-Klub übrig.

„Ich denke, wir wussten, dass wir es mit einer Mannschaft zu tun hatten, die in Topform ist“, sagte Hernández nach der Partie und stellte heraus, dass die Niederlage am Dienstagabend erst die zweite des FCB im laufenden Wettbewerb war.

Hernández stolz über starke Leistung gegen formstarke Münchner

„Das ist eine super Mannschaft. Das war uns bewusst. Wir sind stolz auf alles, was wir heute geleistet haben, auf alles, was wir gegeben haben“, erklärte der Franzose, auch wenn der Sieg letztlich das Wichtigste sei.

Insgesamt vermutete Hernández mit Blick auf den Spielverlauf: „Ich denke, alle Fans im Stadion haben es genossen. Es war ein außergewöhnliches Spiel, mit viel Intensität und vielen Chancen.“

Beide Teams hätten „fast den gleichen Fußball“ angeboten, zwei „sehr offensive Mannschaften“.

Auch im Rückspiel erwartet Hernández deshalb eine schwierige Aufgabe: „Wir wissen, dass es dort ein ebenso schwieriges oder sogar noch schwierigeres Spiel werden wird als heute. Wir müssen bereit sein. Körperlich sind wir fit, und es liegt an uns, alles zu geben, um uns zu qualifizieren.“