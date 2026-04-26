Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

PSG-Update: FC Bayern muss alarmiert sein

Bayern muss alarmiert sein

Bei PSG deutet sich an, dass alle wichtigen Kräfte zurückkehren. Der FC Bayern ist alarmiert.
Achraf Hakimi (l.) neben Vitinha
Achraf Hakimi (l.) neben Vitinha
© IMAGO/ABACAPRESS
SPORT1
Bei PSG deutet sich an, dass alle wichtigen Kräfte zurückkehren. Der FC Bayern ist alarmiert.

Es ist die erhoffte Nachricht vor dem Giganten-Duell: Paris Saint-Germain geht personell nahezu sorgenfrei ins Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern.

Am Dienstag empfängt der Titelverteidiger die Münchner im Parc des Princes (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Luis Enrique dürfte – mit Ausnahme des weiter fehlenden Quentin Ndjantou – auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Fabián Ruiz steht vor seinem Comeback, auch Vitinha soll nach Achillessehnen-Problemen rechtzeitig fit werden.

Auch Hakimi wieder dabei

Zusätzlich kehren Achraf Hakimi nach seiner Auswechslung beim 3:0 in Angers und Nuno Mendes ins Mannschaftstraining zurück. Damit kann PSG zum dritten Mal in Folge mit derselben Startelf in der Königsklasse auflaufen.

Sollte Vitinha wie erwartet beginnen, spricht vieles für Kontinuität. Bradley Barcola drängt zwar auf einen Platz in der Anfangsformation, dürfte nach seinem Startelfeinsatz in Angers jedoch erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Die Bühne ist bereitet für ein weiteres europäisches Topspiel in Paris.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite