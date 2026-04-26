PSG-Update: FC Bayern muss alarmiert sein

SPORT1 26.04.2026 • 20:42 Uhr Bei PSG deutet sich an, dass alle wichtigen Kräfte zurückkehren. Der FC Bayern ist alarmiert.

Es ist die erhoffte Nachricht vor dem Giganten-Duell: Paris Saint-Germain geht personell nahezu sorgenfrei ins Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern.

Am Dienstag empfängt der Titelverteidiger die Münchner im Parc des Princes (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Luis Enrique dürfte – mit Ausnahme des weiter fehlenden Quentin Ndjantou – auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Fabián Ruiz steht vor seinem Comeback, auch Vitinha soll nach Achillessehnen-Problemen rechtzeitig fit werden.

Auch Hakimi wieder dabei

Zusätzlich kehren Achraf Hakimi nach seiner Auswechslung beim 3:0 in Angers und Nuno Mendes ins Mannschaftstraining zurück. Damit kann PSG zum dritten Mal in Folge mit derselben Startelf in der Königsklasse auflaufen.

Sollte Vitinha wie erwartet beginnen, spricht vieles für Kontinuität. Bradley Barcola drängt zwar auf einen Platz in der Anfangsformation, dürfte nach seinem Startelfeinsatz in Angers jedoch erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen.