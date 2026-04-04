Real-Experte Kahn: "Das Gefühl, alles drückt dich nach unten"

SID 04.04.2026 • 06:16 Uhr "90 Minuten im Bernabéu sind so anstrengend wie nirgendwo sonst", sagt Ex-Torwart Oliver Kahn vor dem Champions-League-Kracher der Bayern in Madrid.

An seine Auftritte im Estadio Santiago Bernabéu, dem Fußball-Tempel von Real Madrid, kann sich Oliver Kahn gut erinnern. Und der frühere Torwart weiß genau, was seine Nachfolger beim FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) erwartet. „90 Minuten im Bernabéu sind so anstrengend wie nirgendwo sonst“, sagte Kahn im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Der 56-Jährige erklärte: „Das Publikum in Madrid ist deutlich intensiver als in Barcelona, man hat das Gefühl, alles drückt dich nach unten. Die Atmosphäre kann einen einschüchtern. Und jetzt, mit dem Dach, wird das noch verstärkt.“

Kahn Teil der „Bestia Negra“

Kaum jemand kennt die Herausforderung Real Madrid so gut wie Kahn und nur wenige haben sie so oft erfolgreich gemeistert. 2000 gehörte er zur Bayern-Elf, die als erste deutsche Mannschaft ein Spiel im Bernabéu gewann. Insgesamt feierte er sieben Siege gegen die Königlichen (ein Unentschieden, vier Niederlagen), in der Ära Kahn verdienten sich die Bayern als „Bestia Negra“ den Respekt der Spanier.