Real-Hit: Kompany verzichtet auf Musiala

SID 15.04.2026 • 19:52 Uhr Die Bayern gehen das Viertelfinal-Rückspiel mit derselben Startelf an wie in Madrid.

Trainer Vincent Kompany verzichtet auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) zunächst auf Jamal Musiala. Der Nationalspieler, der vor seinem 50. Einsatz in der Königsklasse steht, sitzt beim Kracher gegen den Rekordsieger wie im Hinspiel (2:1) zunächst auf der Bank. An seiner Stelle gibt der rechtzeitig von einer Knieblessur genesene Serge Gnabry die Zehn.

Im Vergleich zum 5:0 am vergangenen Samstag in der Bundesliga beim FC St. Pauli nimmt Kompany sieben Änderungen vor. Abwehrchef Dayot Upamecano, sein Nebenmann Jonathan Tah und Josip Stanisic rücken zu Kapitän Manuel Neuer und Konrad Laimer in die Abwehr.

Alles-Spieler Joshua Kimmich bekommt wieder seinen angestammten Mittelfeldpartner Aleksandar Pavlovic zur Seite gestellt. Davor rücken Gnabry, Luis Díaz und Harry Kane zurück in die Anfangsformation. Die in Hamburg noch von Beginn an aufgebotenen Min-Jae Kim, Hiroki Ito Leon Goretzka, Raphael Guerreiro, Musiala und Nicolas Jackson sitzen auf der Bank. Tom Bischof fehlt im Kader. Der Mittelfeldspieler hat sich nach Bayern-Angaben einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und fällt „vorerst“ aus.

Bei Real steht Nationalspieler Antonio Rüdiger wie zu erwarten in der Startelf. Auch der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham, der in Madrid nur eingewechselt worden war, beginnt. Im Angriff setzt Trainer Álvaro Arbeloa erneut auf Kylian Mbappé und Vinicius Junior.