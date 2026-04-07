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Real-Kracher: FC Bayern mit Kane in der Startelf

Real-Kracher: FC Bayern mit Kane in der Startelf

Neben dem Engländer bietet Trainer Vincent Kompany in Madrid seine derzeit bestmögliche Formation auf.
Harry Kane
Harry Kane
© picture-alliance/SID/Mladen Lackovic
SID
Neben dem Engländer bietet Trainer Vincent Kompany in Madrid seine derzeit bestmögliche Formation auf.

Der FC Bayern geht mit Harry Kane in das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. Trainer Vincent Kompany hatte den Einsatz des Torjägers bis zuletzt offengelassen. Der Engländer war am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg (3:2) wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen, die er sich bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte.

Damit gehen die Bayern in der aktuell bestmöglichen Besetzung ins Spiel (21.00 Uhr/Prime Video) im Estadio Bernabéu. Auch die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies sitzen zumindest auf der Bank.

Bei Real steht Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf. Dagegen sitzt der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham nur auf der Bank. Im Angriff bietet Trainer Álvaro Arbeloa neben Arda Güler wie erwartet Kylian Mbappé und Vinicius Junior auf.

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Díaz – Kane. – Trainer: Kompany

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