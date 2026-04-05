"Real Madrid ist mit der unsympathischste Klub Europas"

Johannes Behm 05.04.2026 • 19:44 Uhr Markus Babbel fiebert dem Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und Real Madrid entgegen. Die Spanier sind für ihn einer der unsympathischsten Klubs in Europa.

Der ehemalige Bayern-Spieler Markus Babbel hat vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) ein hartes Urteil zu den Königlichen gefällt.

„Real Madrid ist mit der unsympathischste Klub, den es in Europa gibt. Deswegen wäre es sehr schön, wenn die Bayern sie schlagen würden“, sagte Babbel im Doppelpass auf SPORT1.

Er stimmte damit Reporter Uli Köhler zu, der zuvor mit diesen Worten gegen die Spanier gewettert hatte: „Real tut alles dafür seit Jahren, um die unsympathischste Mannschaft Europas zu werden.“

Babbel warnt FC Bayern vor Real Madrid

Was die Chancen auf ein Weiterkommen betrifft, zeigte sich Babbel zwiegespalten. Zwar ist Madrid in der Liga bereits sieben Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona, dafür dominierten die Königlichen Manchester City im Achtelfinale der Königsklasse.

„Es ist nach wie vor Real Madrid. Die sind gespickt mit Ausnahmespielern“, hob der 53-Jährige hervor: „Es geht um Tagesform.“