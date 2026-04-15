Sechster Anlauf in München: Real kämpft gegen Horrorbilanz

SID 15.04.2026 • 07:04 Uhr Die Königlichen sind Rekordsieger in der Champions League, nach einer Hinspiel-Heimpleite aber noch nie weitergekommen.

Fünfmal probiert, fünfmal ist nichts passiert: Champions-League-Rekordsieger Real Madrid nimmt gegen Bayern München zum sechsten Mal Anlauf, nach einer Hinspiel-Niederlage vor eigenem Publikum in der Königsklasse doch noch in die nächste Runde einzuziehen. Alle bisherigen Versuche sind gescheitert, dreimal ging auch das jeweils zweite Duell verloren – ein Sieg, wie er auch diesmal benötigt wird, gelang nie.

Die „Premiere“ war 2001 – gegen die Bayern. Nach dem 0:1 im Halbfinal-Hinspiel in Madrid verlor Real auch in München (1:2) und musste zuschauen, wie sich der deutsche Rekordmeister später gegen den FC Valencia auch den Henkelpott sicherte.

Durchbricht Real seine Horrorbilanz?

Fünf Jahre danach traf es die Königlichen bereits im Achtelfinale gegen den FC Arsenal (0:1/0:0). In der Saison 2008/09 ließ der FC Liverpool dem spanischen Rekordmeister abermals im Achtelfinale keine Chance (0:1/0:4). Besonders schmerzhaft war das Aus im Halbfinale 2011, weil es gegen den Erzrivalen FC Barcelona (0:2/1:1) kam.