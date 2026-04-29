Remis im Hexenkessel: Arsenal träumt vom Endspiel

SID 29.04.2026 • 22:58 Uhr Die Gunners gehen mit einer soliden Ausgangslage ins Rückspiel in London.

Der FC Arsenal hat auch ohne Kai Havertz dem Hexenkessel Metropolitano getrotzt und sich eine solide Ausgangslage im Kampf um das erste Champions-League-Finale seit 20 Jahren erspielt. Der Premier-League-Tabellenführer rang Atlético Madrid im stimmungsvollen Halbfinal-Hinspiel ein 1:1 (1:0) ab und geht mit guten Karten in das entscheidende Duell am kommenden Dienstag in London. Der Traum vom ersten Titel in der Königsklasse lebt für die Gunners.

Mit der Klasse und dem Tempo des ersten Halbfinals zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstag (5:4) konnte die Partie wie erwartet nicht mithalten, die Tore fielen jeweils vom Punkt: Torjäger Viktor Gyökeres (44.) traf zunächst per Foulelfmeter zur Arsenal-Führung, Julian Alvarez (56.) glich für Atlético aus. Im Kampf um das Endspiel in Budapest (30. Mai) ist alles offen. Auch die Madrilenen wollen erstmals den Henkelpott gewinnen. Zuletzt stand das Team von Trainer Diego Simeone 2016 im Endspiel.

Arsenal, das im Saisonendspurt noch nach zwei Titeln greift und Atlético in der Ligaphase mit 4:0 bezwungen hatte, musste auf den angeschlagenen Nationalspieler Havertz verzichten. Der 26-Jährige war am Samstag beim Sieg gegen Newcastle United (1:0) mit augenscheinlichen Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt worden. Ohne Havertz wollte Trainer Mikel Arteta in der spanischen Hauptstadt mit seiner Mannschaft „ein Statement setzen“ und „zeigen, wie gut wir sind und wie sehr wir es wollen“. Und die Gunners zeigten sich von der aufgeladenen Atmosphäre im Metropolitano zunächst wenig beeindruckt.

Der frühere Leverkusener Piero Hincapie vergab schon nach sechs Minuten die erste gute Chance der Londoner, als er den Ball am zweiten Pfosten knapp vorbeisetzte. Auf der Gegenseite meldete Alvarez die Gastgeber mit einem satten Abschluss an (16.). Die aktivere Mannschaft war aber Arsenal, Noni Madueke (30.) probierte es aus der Distanz. Gyökeres traf dann wuchtig vom Punkt, nachdem er zuvor von David Hancko gefoult worden war.