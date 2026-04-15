Robben: Bayern Titelfavorit in der Champions League

SID 15.04.2026 • 05:26 Uhr Der Wembley-Held glaubt fest an ein Weiterkommen seiner Münchner gegen Real Madrid - und an den großen Wurf.

Als „Mr. Wembley“ sorgte Arjen Robben höchstpersönlich für den Triumph 2013 über Borussia Dortmund, seinen „Erben“ beim FC Bayern traut er den großen Wurf ebenfalls zu. „Ich habe auch schon zu ein paar Freunden gesagt (…), dass für mich Bayern der Favorit in der Champions League ist. Es ist die Art und Weise, wie sie spielen. Das ist schon sehr beeindruckend“, sagte der Niederländer auf der Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Entsprechend sieht Robben die Münchner auch im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) im Vorteil. „Man kann Real nie abschreiben“, sagte er, „sie haben sehr viel individuelle Klasse. Aber ich glaube, dass Bayern als Mannschaft besser ist. Dazu haben sie auch individuell sehr starke Spieler, die ein Spiel entscheiden können.“