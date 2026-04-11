Rummenigge vor Real: „Kleiner Hype gefällt mir nicht“

SID 11.04.2026 • 15:28 Uhr Der langjährige Bayern-Boss warnt die Münchner Stars vor zu viel Euphorie.

Bayern Münchens langjähriger Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat den Rekordmeister trotz des Erfolgs im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid ausdrücklich gewarnt. Der FC Bayern habe zwar beim 2:1 im Bernabeu „Fußball vom Feinsten“ gezeigt, aber man dürfe „jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen. Ich nehme im Moment einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht“, sagte Rummenigge vor dem „wichtigen Rückspiel“ in der Allianz Arena am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei DAZN.

Die Königlichen hätten den FC Bayern „auch hier in München schon oft genug geärgert“, ergänzte Rummenigge, der immer noch dem Aufsichtsrat des Klubs angehört. Speziell erinnerte der frühere Weltklassestürmer an das Halbfinale 2014, als die Bayern nach einem 0:1 in Madrid zuhause 0:4 verloren hatten.

Genau deshalb sage er nun auch, so Rummenigge weiter: „Wir müssen noch einmal eine absolute Top-Leistung abrufen. Hochkonzentriert, sehr klug spielen – und versuchen, das, was wir am Dienstag gezeigt haben, zu wiederholen.“