Schockminuten für Barca

Niklas Senger 08.04.2026 • 22:29 Uhr Der FC Barcelona erlebt vor der Pause des Champions-League-Duells gegen Atlético Madrid Schockminuten.

Die erste Halbzeit des spanischen Champions-League-Krachers zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid (LIVETICKER) endet für die Mannschaft von Hansi Flick mit einem Schock.

In der 41. Minute spielte Julían Alvarez einen punktgenauen Steilpass zu Giuliano Simeone, der sich frei auf den Weg in Richtung des gegnerischen Tores aufmachte. Innenverteidiger Pau Cubarsí lief seinem Gegenspieler jedoch in die Hacken und brachte ihn somit zu Fall.

Cubarsís Notbremse wird doppelt bestraft

Zunächst schien der Spanier noch einmal glimpflich davonzukommen, da Schiedsrichter István Kovács nur eine Gelbe Karte verteilte. Allerdings schaltete sich der VAR um den deutschen Video-Assistent Christian Dingert schnell ein und forderte den Rumänen dazu auf, sich die Szene noch einmal anzuschauen.

Nach kurzer Bedenkzeit revidierte der Unparteiische daraufhin seine Entscheidung und stellte Cubarsí aufgrund einer Notbremse mit einer Roten Karte vom Feld.

Die unglückliche Aktion des jungen Spaniers wurde jedoch gleich doppelt bestraft. Alvarez legte sich den Ball für den folgenden Freistoß zurecht und zirkelte ihn sehenswert in den rechten Knick.

Barca fordert Platzverweis für Atlético-Star

Das Traumtor war der Höhepunkt einer ersten Halbzeit, die mit mehreren Aufregerszenen gespickt war. So forderten Barcelona wenige Minuten vor dem 0:1 noch einen Platzverweis für Atléticos Koke. Der bereits verwarnte Spanier setzte zu einem wiederholten Foulspiel an, entkam aber einen Gelb-Roten Karte.

In Unterzahl und in Rückstand droht Barcelona in Halbzeit zwei ein Fiasko. Bei einer Niederlage würde das Rückspiel am kommenden Dienstag zu einer Mammutaufgabe für den spanischen Tabellenführer werden.