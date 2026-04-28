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Schweinsteiger mahnt Bayern zur Ruhe: "Nicht überdrehen"

Schweinsteiger mahnt Bayern zur Ruhe

Bastian Schweinsteiger warnt den FC Bayern München vor dem Spitzenspiel gegen Paris Saint-Germain. Ein Bayern-Star erhält vom ehemaligen Münchner jedoch ein Sonderlob.
Bastian Schweinsteiger warnt den FC Bayern vor PSG
Bastian Schweinsteiger warnt den FC Bayern vor PSG
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
Bastian Schweinsteiger warnt den FC Bayern München vor dem Spitzenspiel gegen Paris Saint-Germain. Ein Bayern-Star erhält vom ehemaligen Münchner jedoch ein Sonderlob.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat den FC Bayern vor dem Gigantenduell in der Champions League mit Paris Saint-Germain zur Ruhe gemahnt.

Die Münchner sollten im Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) „nicht überdrehen“, sagte Schweinsteiger der Abendzeitung: „Selbst ein 1:1 würde gut für sie sein, weil die Allianz Arena im Rückspiel mit Sicherheit nochmal einen Punch dazugeben wird.“

Schweinsteiger: Aufpassen, „dass sie nicht untergegen“

Angesichts der „enormen Qualität“ der beiden Offensiven „könnte man davon ausgehen, dass viele Tore fallen“, sagte der langjährige Bayern-Profi. Viel wichtiger aber wäre für die Bayern, die in Paris auf ihren gesperrten Trainer Vincent Kompany verzichten müssen, „dass sie nicht untergehen“.

Ein möglicher Trumpf der Münchner dürfte im Prinzenpark erneut Michael Olise sein, auch Schweinsteiger ist von dem Flügelspieler begeistert.

„Er gehört in die Abteilung Weltklasse“, sagte der 41-Jährige: „Er ist unglaublich schwer zu greifen, weil er unfassbar leichtfüßig und wendig ist. Er macht seine Aktionen auch immer im richtigen Moment, sein Timing ist also fantastisch.“

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