Schweinsteiger mahnt Bayern zur Ruhe: "Nicht überdrehen"

SID 28.04.2026 • 08:58 Uhr Bastian Schweinsteiger warnt den FC Bayern München vor dem Spitzenspiel gegen Paris Saint-Germain. Ein Bayern-Star erhält vom ehemaligen Münchner jedoch ein Sonderlob.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat den FC Bayern vor dem Gigantenduell in der Champions League mit Paris Saint-Germain zur Ruhe gemahnt.

Die Münchner sollten im Halbfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) „nicht überdrehen“, sagte Schweinsteiger der Abendzeitung: „Selbst ein 1:1 würde gut für sie sein, weil die Allianz Arena im Rückspiel mit Sicherheit nochmal einen Punch dazugeben wird.“

Schweinsteiger: Aufpassen, „dass sie nicht untergegen“

Angesichts der „enormen Qualität“ der beiden Offensiven „könnte man davon ausgehen, dass viele Tore fallen“, sagte der langjährige Bayern-Profi. Viel wichtiger aber wäre für die Bayern, die in Paris auf ihren gesperrten Trainer Vincent Kompany verzichten müssen, „dass sie nicht untergehen“.

Ein möglicher Trumpf der Münchner dürfte im Prinzenpark erneut Michael Olise sein, auch Schweinsteiger ist von dem Flügelspieler begeistert.