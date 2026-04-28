Der Ex-Nationalspieler Toni Kroos hält das Triple für den FC Bayern in dieser Saison für gut möglich. „Ja, selbstverständlich“, sagte der 36-Jährige gegenüber Sport1 am Rande des neunten Spieltags der von ihm mitgegründeten Icon League.
„Selbstverständlich“: Kroos traut Bayern das Triple zu
Kroos hatte 2013 die drei wichtigsten Wettbewerbe auf Vereinsebene mit den Münchnern gewonnen. Der sechsmalige Champions-League-Sieger zeigte sich 13 Jahre später beeindruckt von der Saison des deutschen Rekordmeisters: „Wenn du in diese Phase kommst, in die wir jetzt im Mai reingehen und überall vertreten bist, dann hast du einen hervorragenden Job gemacht. Die Meisterschaft ist über der Ziellinie. Im Pokalfinale sind sie großer Favorit. Und in der Champions League sehe ich jetzt ein 50:50-Match zwischen den in meinen Augen beiden besten Mannschaften Europas aktuell.“ Bayern gastiert am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) im Halbfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
Im direkten Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Teams im Viertelfinale der Königsklasse hatte Kroos noch Real Madrid die Daumen gedrückt. Jetzt hält er aber zu den Münchnern: „Ich hoffe natürlich in dem Fall nicht, dass sie – wie im Viertelfinale gegen Real – ausscheiden, sondern dass sie jetzt durchkommen bis ins Finale.“