„Selbstverständlich“: Kroos traut Bayern das Triple zu

SID 28.04.2026 • 13:47 Uhr Der sechsmalige Champions-League-Sieger zeigt sich beeindruckt von der Saison der Münchner.

Der Ex-Nationalspieler Toni Kroos hält das Triple für den FC Bayern in dieser Saison für gut möglich. „Ja, selbstverständlich“, sagte der 36-Jährige gegenüber Sport1 am Rande des neunten Spieltags der von ihm mitgegründeten Icon League.

Kroos hatte 2013 die drei wichtigsten Wettbewerbe auf Vereinsebene mit den Münchnern gewonnen. Der sechsmalige Champions-League-Sieger zeigte sich 13 Jahre später beeindruckt von der Saison des deutschen Rekordmeisters: „Wenn du in diese Phase kommst, in die wir jetzt im Mai reingehen und überall vertreten bist, dann hast du einen hervorragenden Job gemacht. Die Meisterschaft ist über der Ziellinie. Im Pokalfinale sind sie großer Favorit. Und in der Champions League sehe ich jetzt ein 50:50-Match zwischen den in meinen Augen beiden besten Mannschaften Europas aktuell.“ Bayern gastiert am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) im Halbfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain.