Slowene Vincic leitet Bayern-Duell mit Real

SID 13.04.2026 • 14:28 Uhr Die Münchner schieden schon zweimal im Viertelfinale der Champions League aus, wenn der 46-Jährige das Rückspiel pfiff.

Schlechtes Omen für den FC Bayern? Der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic pfeift das Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Unter der Leitung des 46-Jährigen ist der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits zweimal aus der Königsklasse ausgeschieden.

Vincic war beim 2:2 der Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison bei Inter Mailand ebenso als Unparteiischer im Einsatz wie beim 1:1 im zweiten Duell der Runde der letzten Acht mit dem FC Villarreal 2021/22. Auch das 1:4 in der Gruppenphase 2024/25 beim FC Barcelona pfiff der Mann, der seit 2010 FIFA-Schiedsrichter ist.

Allerdings haben die Bayern auch schon positive Erfahrungen mit Vincic gemacht: Er leitete das 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel 2023/24 gegen Lazio Rom ebenso wie das 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel ein Jahr später bei Bayer Leverkusen – beide Male kamen die Münchner weiter. Diesmal gehen die Bayern mit einem 2:1-Polster aus Madrid in die zweite Begegnung.