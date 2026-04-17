So bekommt die Bundesliga sechs Champions-League-Startplätze

Jakob Lüers 17.04.2026 • 19:05 Uhr Nach den Siegen auf europäischer Bühne macht Deutschland im Rennen um einen fünften Champions-League-Platz weiter Boden gut. Doch es geht sogar noch mehr, ein sechster CL-Teilnehmer wäre Rekord. Dafür braucht es aber eine Europapokal-Sensation.

Es klingt ein wenig verrückt, ist aber durchaus möglich: Die Bundesliga darf noch immer auf sechs Startplätze für die kommende Königsklassen-Saison 2026/27 hoffen. Nach dem Einzug des FC Bayern München ins Champions-League– sowie des SC Freiburg ins Europa-League-Halbfinale drängt Deutschland auf den zweiten Platz im UEFA-Saisonranking, der zu einem fünften Ligastartplatz berechtigt.

Doch es ist sogar noch mehr drin: Der Bundesliga winkt mit etwas Glück sogar ein sechster CL-Platz – so viele deutsche Mannschaften nahmen noch nie teil. Die Voraussetzungen dafür sind klar: Der SC Freiburg müsste die Europa League gewinnen – dann wären die Breisgauer als Sieger des Wettbewerbs direkt für die Königsklasse qualifiziert.

Sechster CL-Platz: Deutschland jagt Spanien

Zusätzlich dazu müsste es Deutschland im UEFA-Saisonranking noch gelingen, vom dritten auf den zweiten Platz zu springen, um sich einen der beiden begehrten „European Performance Spots“ (EPS) zu sichern und so einen fünften regulären Startplatz über die Liga zu ergattern.

Aktuell steht Spanien (21,406 Punkte) noch auf jenem zweiten Rang, die Bundesliga näherte sich durch die jüngsten Ergebnisse jedoch an: Deutschland steht bei 21,214 Punkten. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt die englische Premier League (26,569 Punkte).

Bayern und Freiburg feiern wichtige Siege

Die winzige Differenz im Ranking gilt es nun also in den verbleibenden K.o.-Spielen der Saison zu schließen: Besonders hilfreich dafür war aus deutscher Sicht, dass sowohl Bayern als auch Freiburg mit Real Madrid und Celta Vigo jeweils einen direkten spanischen Konkurrenten aus dem internationalen Geschäft nahmen, der somit keine weiteren Punkte für La Liga einsammeln kann.

Für einen Sieg gibt es in der K.o.-Runde in allen drei Wettbewerben zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Ein Weiterkommen in die jeweils nächste Runde bringt 1,5 Punkte in der Champions League, 1 Punkt in der Europa League und 0,5 Punkte in der Conference League.

Europapokal: Der Bundesliga winken zwei Titel

Aus Spanien sind mit Atlético Madrid (CL) und Rayo Vallecano (UECL) ebenfalls noch zwei Teams im Rennen um einen europäischen Pokal vertreten. Aus deutscher Sicht wiegt das Ausscheiden von Mainz 05 gegen Straßburg aus der Conference League schwer: Ein Weiterkommen der Nullfünfer hätte der Bundesliga weitere wichtige Punkte im Rennen um die EPS gesichert.