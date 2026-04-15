"Sieht wirklich schlimm aus" - Große Sorgen um Ekitike

SID 15.04.2026 • 07:42 Uhr Der ehemalige Frankfurter Stürmer verletzt sich an einem bitteren Abend für Liverpool womöglich schwer.

Der FC Liverpool bangt nach dem Aus in der Champions League um Stürmer Hugo Ekitike. Nachdem der ehemalige Frankfurter Angreifer nach einer halben Stunde im Viertelfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (0:2) verletzt vom Platz getragen worden war, war die Sorge bei Teammanager Arne Slot jedenfalls groß.

„Es sieht wirklich schlimm aus, aber es fällt mir schwer zu sagen, wie schlimm“, sagte der Niederländer. Am Mittwoch werde es weitere Untersuchungen geben.

„Einen Spieler zu verlieren, ist etwas, das wir in dieser Saison schon oft erlebt haben“, sagte Slot. Für Ekitike sei es „besonders schwer“, vor allem zu diesem Zeitpunkt der Saison. Der 23-Jährige war mitten im Spiel zu Boden gegangen, hatte sich an den rechten Unterschenkel gegriffen und musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden.

Ekitike droht schwere Verletzung

Der französische Nationalspieler droht mit einer möglicherweise schweren Verletzung für den Saisonendspurt mit Liverpool auszufallen, im Sommer steht zudem die WM in den USA, Mexiko und Kanada an.