Stielike sieht Bayern leicht im Vorteil

SID 07.04.2026 • 11:34 Uhr Uli Stielike war mit Real dreimal Meister und stand im Europacup-Halbfinale. Gegen die Bayern hat er keinen klaren Favoriten.

Der frühere Real-Profi Uli Stielike sieht Vinicius Júnior vor dem Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern gegen Madrid als Schlüsselpersonalie. „Seine Schwankungen sind so groß, dass er in der Lage ist, ein Spiel sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht zu entscheiden“, sagte der ehemalige Nationalspieler im Sport1-Interview.

Eigentlich sei das „schade“, sagte Stielike (71), der von 1977 bis 1985 bei Real gespielt hatte und dreimal spanischer Meister wurde. „Denn wenn er sich konsequent auf seine Stärken wie Schnelligkeit und Dribbling konzentrieren würde, wäre er kaum zu stoppen und hätte auch ein deutlich besseres Ansehen, gerade bei Anhängern eines attraktiven und ehrlichen Fußballs.“