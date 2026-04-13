Thomas Müller warnt den FC Bayern vor Real Madrid

Christopher Mallmann 13.04.2026 • 13:00 Uhr Thomas Müller sieht den FC Bayern gut gerüstet für das Rückspiel gegen Real. Zugleich warnt er den deutschen Rekordmeister.

Ex-Bayern-Star Thomas Müller hat seine früheren Kollegen vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid gewarnt.

„Ehrlicherweise ist Real Madrid dieses Jahr nicht ganz so stark, wie wir sie schon in der Vergangenheit gesehen haben, und trotzdem natürlich bestückt mit exzellenten Einzelspielern. Die können dir immer wehtun, die können immer gefährlich sein“, sagte der 36-Jährige bei einem Werbetermin.

Der FC Bayern hatte das Hinspiel in der Champions League auswärts knapp für sich entschieden (2:1). Am Mittwoch begrüßt der deutsche Rekordmeister die Madrilenen vor heimischem Publikum (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Müller: FC Bayern „sehr stabil“

„Die ganze Saison läuft schon gut und man kann es spüren, dass die Mannschaft bereit ist, auch den nächsten Schritt zu gehen. Da stehen die Chancen natürlich gut, jetzt ins Halbfinale einzuziehen, aber man muss erst mal den letzten Schritt gehen“, sagte Müller, der die Bayern „sehr stabil“ sieht.

In so einem Spiel gehe es „rauf und runter. Da ist nicht alles linear nach oben. Und dementsprechend brauchst du diese Stabilität, dass dich ein Rückschlag, ein Fehlpass oder ein Gegentor nicht aus der Bahn werfen.“

Müller schwärmt von Kompany

Er selbst habe „aus der Nähe miterlebt, wie Vincent Kompany die Mannschaft führt und wie die Mannschaft das annimmt. Es geht nämlich nicht nur um technische und taktische Dinge und Elemente, sondern vor allem sieht man dieser Mannschaft an, wie sie von der ersten bis zur letzten Minute marschiert“, erklärte Müller.