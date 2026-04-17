„Übernehme Verantwortung“: Camavinga zeigt Reue

SID 17.04.2026 • 08:38 Uhr Der Profi von Real Madrid flog beim Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München spät vom Platz.

Mit seiner Gelb-Roten Karte erwies Eduardo Camavinga seinem Team in der Endphase des dramatischen Viertelfinal-Krachers in der Champions League bei Bayern München am Mittwoch einen Bärendienst – nun hat sich der Profi von Real Madrid nach dem bitteren Ausscheiden aus der Königsklasse entschuldigt.

„Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil“, schrieb der 23-Jährige auf Instagram. „Ich möchte mich bei meinem Team und allen Madridistas entschuldigen“, fügte Camavinga hinzu.

Der Mittelfeldspieler war in der 86. Minute beim Stand von 3:2 für Real von Schiedsrichter Slavko Vincic mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden, weil er nach einem zunächst harmlosen Foul an Harry Kane den Ball in die Hände genommen und so die Spielfortsetzung verzögert hatte. Allerdings musste Vincic durch einige Bayern-Akteure erst darauf aufmerksam gemacht werden, dass Camavinga bereits mit Gelb vorbelastet gewesen war.