UEFA eröffnet Verfahren gegen Bayern

SID 17.04.2026 • 17:51 Uhr Der Innenraumsturm einiger Münchner Fans in der Allianz Arena während des Champions-League-Duells mit Real Madrid könnte ein Nachspiel haben.

Für den FC Bayern könnte der Innenraumsturm einiger Fans in der Allianz Arena während des Champions-League-Duells mit Real Madrid ein Nachspiel haben. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Meister eingeleitet, insgesamt geht es im Zusammenhang mit der Partie um gleich vier Vorwürfe.

Nach dem 4:3-Siegtreffer der Münchner im Viertelfinal-Rückspiel durch Michael Olise (90.+4) waren Fans an die Werbebanden vor der Südkurve gedrängt und hatten mit den Profis gejubelt. Dabei überrannten sie mehrere der dort postierten Fotografen. Einem Bericht zufolge wurden zwei der Medienvertreter verletzt. Die Fan-Dachorganisation Club Nr. 12 bat später wegen der Vorfälle um Entschuldigung.

FC Bayern: Erneuter Ärger wegen der Südkurve

Die UEFA wirft dem FC Bayern „Störung durch Zuschauer“ vor, hinzu kommen „Blockierung öffentlicher Wege“, das „Werfen von Gegenständen“ und die „Übermittlung einer für eine Sportveranstaltung ungeeigneten Botschaft (Anti-UEFA-Banner)“.