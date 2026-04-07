Verpasste Chance des FC Bayern sorgt für Entsetzen

Julius Schamburg 07.04.2026 • 21:36 Uhr Dayot Upamecano lässt gegen Real Madrid eine hundertprozentige Chance aus. Der Franzose kann es selbst kaum glauben - die Kommentatoren sind entsetzt.

Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano hat im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (LIVETICKER) eine hochkarätige Chance ausgelassen und damit die nahezu sicher geglaubte Führung verpasst.

Es lief die 9. Minute: Harry Kane legte nach Flanke von Joshua Kimmich mustergültig per Kopf für den völlig freistehenden Upamecano auf.

Champions League: Upamecano lässt XXL-Chance aus

Der Franzose kam aus circa drei Metern zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig und so konnte Real-Verteidiger Álvaro Carreras in höchster Not auf der Linie klären.

„Das gibt es nicht“, sagte Experte Benedikt Höwedes bei Prime Video. Kommentator Hannes Herrmann war schier fassungslos und schrie: „Upamecano bringt den nicht im Tor unter! Riesenchance in der 9. Minute. Dayot Upamecano.“

Höwedes kam auf die drückende Überlegenheit der Bayern in der Anfangsphase zu sprechen und merkte an: „Die zweite Topchance für die Bayern. Man hatte fast ein bisschen das Gefühl, dass sie davon überrascht waren, wie frei sie sind. Kane legt super ab. Upamecano komplett blank. Er ist vielleicht einen Tacken zu früh in der Position.“

Und tatsächlich wirkte Upamecano etwas überrascht, dass er dermaßen frei vor dem Tor der Gastgeber zum Abschluss kam. Nach der verpassten Gelegenheit schlug er die Hände vor dem Gesicht zusammen. Herrmann fügte noch hinzu: „Da wäre ich gespannt auf den xG-Wert dieser Chance. Aiaiai.“

Hummels leidet mit Upamecano

„Ich habe ein bisschen mit ihm gefühlt“, sagte Experte Mats Hummels in der Halbzeitpause über Upamecanos Chance: „Wir Innenverteidiger fühlen uns in diesen Situationen einfach nicht so sicher wie Stürmer. Der muss natürlich rein. Da muss man nicht drum herumreden.“

Trotzdem gab es auch Lob vom Ex-Nationalspieler: „Upamecano ist einfach ein hervorragender Verteidiger. Ich glaube, große Torgefahr ist eh nicht sein Merkmal. Er spielt auch heute defensiv ein Top-Spiel. Der darf gerne rein. Jetzt ist es okay. In dem Moment dachte ich, da haben sie eine Riesengelegenheit liegengelassen, das Ding früh in ihre Richtung zu lenken.“

FC Bayern: Auch Gnabry vergibt Riesenchance

In der 28. Minute war es dann Serge Gnabry, der eine Megachance ausließ. Thiago Pitarch unterlief ein kapitaler Bock im eigenen Sechzehner, doch Gnabry scheiterte aus kürzester Distanz an Real-Keeper Andriy Lunin.

„Der muss natürlich rein“, meinte Experte Christoph Kramer: „Kommt vielleicht ein bisschen überraschend, vielleicht ein bisschen zu überraschend. Aber klar, es ist eine hundertprozentige. Wobei ich auch ehrlich sagen muss: Ich habe mich gefreut, dass der Fehler vom 18-Jährigen nicht bestraft wird.“

Damit meinte er den Patzer von Pitarch, den er aber nicht nur am Youngster festmachen wollte: „Individueller Fehler. Da frage ich mich auch: Als Torwart den Ball zu spielen. Was soll er damit machen?“

Luis Díaz bringt den FC Bayern in Führung

Besser als Upamecano und Gnabry machte es kurz vor der Pause Luis Díaz: Der Kolumbianer netzte nach schönem Steckpass von Serge Gnabry zum 1:0 für den FC Bayern.