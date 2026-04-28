Vitinha und Hakimi fit für FC Bayern? Finale Entscheidung verkündet

SPORT1 28.04.2026 • 13:37 Uhr Luis Enrique kann im Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern nahezu aus dem Vollen schöpfen – Mittelfeldstar Vitinha ist rechtzeitig fit.

Paris Saint-Germain geht mit maximaler Personal-Power ins Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern. Trainer Luis Enrique kann auch auf Mittelfeldstar Vitinha zurückgreifen.

Der Portugiese gehört zum Kader, den PSG offiziell ankündigte. Am Tag vor dem Spiel hatte Vitinha bereits am Abschlusstraining teilgenommen, sein Einsatz gilt als wahrscheinlich.

Auch der zuletzt angeschlagene Achraf Hakimi dürfte ein Kandidat für die Startelf sein.

PSG hat gegen Bayern nur einen Ausfall zu beklagen

Vitinha hatte sich gegen Lyon eine Fersenentzündung zugezogen und die Ligaspiele gegen Nantes und Angers verpasst.

Einziger Ausfall bei PSG ist damit Offensivtalent Quentin Ndjantou, der mit einer Oberschenkelverletzung fehlt.