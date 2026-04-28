Vitinha und Hakimi fit für FC Bayern? Finale Entscheidung verkündet

Paris Saint-Germain geht mit maximaler Personal-Power ins Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern. Trainer Luis Enrique kann auch auf Mittelfeldstar Vitinha zurückgreifen.
Fit? Finale Entscheidung bei Vitinha
Luis Enrique kann im Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern nahezu aus dem Vollen schöpfen – Mittelfeldstar Vitinha ist rechtzeitig fit.
Der Portugiese gehört zum Kader, den PSG offiziell ankündigte. Am Tag vor dem Spiel hatte Vitinha bereits am Abschlusstraining teilgenommen, sein Einsatz gilt als wahrscheinlich.
Auch der zuletzt angeschlagene Achraf Hakimi dürfte ein Kandidat für die Startelf sein.
PSG hat gegen Bayern nur einen Ausfall zu beklagen
Vitinha hatte sich gegen Lyon eine Fersenentzündung zugezogen und die Ligaspiele gegen Nantes und Angers verpasst.
Einziger Ausfall bei PSG ist damit Offensivtalent Quentin Ndjantou, der mit einer Oberschenkelverletzung fehlt.
Die Pariser, Titelverteidiger in der Königsklasse, empfangen den deutschen Rekordmeister im Parc des Princes zum ersten Akt eines echten Gigantenduells um 21 Uhr.