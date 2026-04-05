Vor Bayern-Spiel: Matthäus schimpft über Vinícius: "Dann weint er"

Philipp Heinemann 05.04.2026 • 22:03 Uhr Lothar Matthäus lässt kein gutes Haar an Vinícius Júnior - und kritisiert auch das einst über alle Zweifel erhabene Real Madrid scharf.

Lothar Matthäus hat vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und Real Madrid in der Champions League einen kritischen Blick auf den Superstar Vinícius Júnior geworfen. Der TV-Experte ist offensichtlich kein großer Fan des Brasilianers.

„Vinícius ist natürlich ein toller Spieler, provoziert aber ohne Ende“, sagte Matthäus bei Sky90 über den Angreifer der Königlichen. Der Rekordnationalspieler stört sich vor allem an Faktoren, die nichts mit den sportlichen Qualitäten von Vinícius zu tun haben.

Vor FC Bayern vs. Real Madrid: Matthäus watscht Vinícius ab

„Wenn man ihn dann mal richtig auf dem Platz packt, beschwert er sich nur, dann weint er“, schimpfte Matthäus.

Der Rekordnationalspieler verwies außerdem auf einen unrühmlichen Vorfall, bei dem Vinícius eine Hauptrolle gespielt hatte: Die Vergabe des Ballon d’Or 2024.

Reals Superstar galt damals als Topfavorit, doch kurz vor der Vergabe wurde bekannt, dass die begehrte Trophäe an den Spanier Rodri (Manchester City) gehen sollte. Vinícius und sein gesamter Verein boykottierten die Preisverleihung daraufhin.

Matthäus über Vinícius und Real: „Macht man nicht“

„Das macht man nicht“, urteilte Matthäus: „Die Presse hat es ja auch negativ gesehen, und so verliert ein Verein, der Großes geschaffen hat und eine ganz große Geschichte hat, irgendwie an Ansehen.“

Er finde nicht gut, „wie sich Real Madrid in den letzten Jahren verhalten hat. Das ist der falsche Weg.“

Matthäus sieht FC Bayern gegen Real Madrid im Vorteil

Dazu kommt: Matthäus sieht „schon gewisse Schwächen“ beim Rekordsieger der Champions League. Probleme, die er „früher beim ganz großen Real Madrid nicht gesehen habe. Das sieht man ja auch schon an den Trainerwechseln. Das hinterlässt Spuren.“

Dass es bei den Königlichen viele Themen abseits des Platzes gebe, halte er für einen „großen Vorteil für den FC Bayern“.