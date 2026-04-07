Florian Wirtz stützt Slot: "Glauben an den Trainer"

SID 07.04.2026 • 20:10 Uhr Beim FC Liverpool läuft zuletzt nicht alles nach Plan. Deshalb ist auch Trainer Arne Slot angezählt. Florian Wirtz bekennt sich jetzt deutlich zu seinem Trainer.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat sich hinter seinen in die Kritik geratenen Vereinscoach Arne Slot gestellt. „Wir glauben an den Trainer“, sagte der 22-Jährige vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit den Reds bei Paris Saint-Germain am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Das Vertrauen in Slot sollte allein deswegen stark ausgeprägt sein, betonte Wirtz, weil der Niederländer Liverpool in der vergangenen Saison zur englischen Meisterschaft geführt habe. Auch in dieser Spielzeit hätte seine Elf „viele gute“ Partien gezeigt.

„Wir hätten uns gewünscht, dass es noch besser wäre, aber es ist, wie es ist“, meinte Wirtz, „doch wir haben immer noch Ziele. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir an den Trainer glauben und morgen unser Bestes zeigen wollen.“

Das war zuletzt allerdings nicht oft der Fall. Von den jüngsten fünf Pflichtspielen gewann Liverpool nur ein einziges. Besonders die 0:4-Pleite im Viertelfinale des FA Cup am vergangenen Wochenende bei Manchester City wirkt nach.

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Wirtz jedoch behauptete unerschütterlich: „Wir glauben an uns, wir haben eine gute Gruppe mit großartigen Charakteren und Spielern und einen guten Trainer, der versucht, uns gut auf das Spiel vorzubereiten.“

Was es brauche, um im Prinzenpark beim Titelverteidiger zu bestehen? „90 Minuten voller Energie und Hingabe“, sagte Wirtz, „sonst haben wir keine Chance.“ Sollte ein Gegentreffer fallen, „müssen wir zusammenhalten und dürfen den Glauben nicht verlieren“.